輪班選妃50分鐘收5千！警廢棄旅館暗夜破門　直擊「二人運動x3」

記者邱中岳／台北報導

北市一家廢棄的旅館，應召業者將其改裝成日租套房，成為媒介大陸籍女子賣淫的場所，警方也在24日晚上9時許破門攻堅，當場查獲大陸籍女子5名以及4名嫖客，有3間還正在進行二人運動，但負責人以通訊軟體遠端控制並未在場，將持續追查負責人下落。

警方調查，不法應召業者利用長沙街上廢棄的旅館大樓，將場所改造成應召站，專門以通訊軟體扣客，還張貼每日班表可供選妃，並且依照應召妹的素質分價格，平均每50分鐘要價約3千6百元至5千元不等。

▲警方當場查獲3名應召女正與嫖客進行「二人運動」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在現場查獲5名大陸籍應召女子，另外還有4名嫖客，警方當場查扣保險套以及潤滑劑等證物，但破門進入時沒有發現負責人以及把風人員，原來負責人透過通訊軟體遠端遙控，所以現場根本沒有負責人。

警方發現應召女子平均年齡約30至40歲，均以假觀光或者來台依親名義居留，每次交易後業者抽取1千2百元至2千6百元，訊後將9名嫖客、應召女依照社維法裁處，另應召女均送往移民署收容。

▲警方接獲線報廢棄旅館暗藏春色，隨即率員前往攻堅逮捕5名應召妹以及4名嫖客。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時破門進入套房內，發現5名應召女分別在不同房間內，其中1間沒有客人，另外1間準備離開，其餘3間則正在進行「二人運動」，直到警方闖入後才趕緊穿上衣服，配合回警局偵訊。

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