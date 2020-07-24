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北市驚爆殘虐命案！5煞強押22歲男　他「十指發黑」陳屍瑤山宮

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▲▼男子（紅圈）被一夥人帶回瑤山宮宿舍，竟慘遭痛毆致死。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子全身瘀青，陳屍宮廟內宿舍，家屬爆：根本是被凌虐。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲報案，有民眾在民族東路上的瑤山宮宿舍身亡，警方獲報到場，發現男子全身多處瘀青，落網嫌犯供稱，因為有3千元的債務糾紛，所以失手將人打死，但家屬質疑，這種傷怎麼可能是一對一打的，控訴「根本就是被凌虐致死」。

警方調查，22歲的廖姓死者透過友人介紹借住在民族東路上的瑤山宮，平時在宮廟內偶爾幫忙開車，因與23歲的劉姓嫌犯有3千元的糾紛，在23日晚上被一夥人帶回宿舍內痛毆致死，警方24日凌晨獲報趕往現場。

劉姓男子失手將廖男痛毆致死，最後警方到場發現廖男倒臥宿舍內，全身有多處瘀青，且頭部遭重擊，家屬痛批，兒子被打的超嚴重，懷疑兒子死因不單純。

▲▼男子（紅圈）被一夥人帶回瑤山宮宿舍，竟慘遭痛毆致死。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子（紅圈）被一夥人帶回瑤山宮宿舍，竟慘遭痛毆致死。（圖／記者邱中岳翻攝）

死者姊姊質疑，弟弟是被凌虐致死，且是多人圍毆「打到10指發黑」，警方調閱監視器發現，當時一群人開車將死者帶回宿舍，其中1人還扶著死者肩膀，事後5人一轟而散，警方當場帶回1人偵訊，另有4名涉案男子在逃。

警方指出，帶回偵訊的男子辯稱是債務糾紛，原本想自己扛下責任，但監視器發現還有4人涉案，且懷疑扶著死者進入宿舍的男子，疑似就是主嫌，目前追查在逃4人下落。

據悉，男子陳屍的宿舍為「瑤山宮」所有，天道盟前精神領袖「圓仔花」在世時，曾有天道盟總壇稱號，天道盟人員在圓仔花過世後，幾乎沒有在此出沒，廟方對此事則表示「男子透過朋友兒子介紹，借住在這裡也沒幾個月」。

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