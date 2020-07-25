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大師拿毛筆「擊倒4壯男」！最扯擂台賽影片瘋傳　武術協會怒了

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▲▼大師上擂台拿毛筆打趴4壯漢　中國武術協會不爽了。（圖／翻攝自微博）

▲大師拿毛筆打趴4名壯漢，臨沂武術協會發布聲明譴責。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

自「格鬥狂人」徐曉冬打趴太極宗師雷公後，大陸經常能看見有「武術大師、宗師」遭打爆的消息，大陸武術協會甚至為此發布相關禁令。不過大陸網路上近期卻流傳一段影片，一名大師持毛筆在擂臺上連續放倒4名壯漢，影片爆紅後也引起當地政府關注，臨沂武術協會甚至發布聲明譴責。

影片中可以看見，一名身穿白衣的長髮男子手持大毛筆，站在擂台上與4名黑衣壯漢對峙，下一秒他一邊轉身一邊揮舞毛筆，其中3名壯漢疑似受到衝擊往後飛倒，接著他又持毛筆配合著吼聲，把毛筆往唯一仍站著的壯漢身上戳去，成功把第4名壯漢也擊倒在地，整個打鬥過程相當離奇。

▲▼大師上擂台拿毛筆打趴4壯漢　中國武術協會不爽了。（圖／翻攝自微博）

▲臨沂市武術運動協會19日表示，比賽未經相關單位審核就逕行舉辦，屬於違規比賽。（圖／翻攝自微博）

根據《琅琊新聞網》報導，臨沂市武術運動協會19日表示，17日在網路直播的「沂蒙傳奇武術擂臺爭霸賽」是違規比賽，未經臨沂市相關單位審核批准就逕行舉辦，為了躲避查緝甚至還謊報參加人員與舉辦地點，嚴重侵害臨沂武術界和沂蒙地區的社會聲譽，警方已經介入調查。

影片曝光後，立刻在微博引發網友討論，有人表示「真的是丟臉」、「傳統武術名聲都被敗光了」、「超越馬保國的天才來了」。但也有知情人士表示，白衣男名字叫何維越，經常在網路上拍影片諷刺武術界、書法界的假大師，「人家是高級反串」、「他是在反諷啦，是友軍」。

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