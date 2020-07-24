被中國要求撤館！美國駐成都總領事竟是「台灣女星」老公

▲美國駐成都總領事是「台灣女星」莊祖宜的老公。（圖／翻攝莊祖宜臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

繼美國國務院要求關閉休士頓中國總領事後，中國24日回擊，決定撤銷美國駐成都總領事館的設立及運行。其中，美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax），竟是台灣發片歌手、作家莊祖宜的丈夫。

林傑偉受限疫情關係，妻小在2月1日返美，他也持續駐守成都總領館，直到任期7月結束才能回到華盛頓。然而，莊祖宜21日在臉書表示，一家分隔近半年，本以為周末可以全家團聚，沒想到突然接到大使的電話，說老公要繼續待下去，且沒有依定的期限，希望她可以多擔待，「孩子一個大哭，一個生氣砸東西，而我們憤怒和失望又有什麼用呢？」

中國外交部24日宣布，已通知美國駐中國大使館關閉成都總領事館，對該總領事館停止一切的業務及活動，而中國無預警的要求撤館，讓林傑偉一家團聚的機會出現，但莊祖宜一家能否團聚，還得看中美兩方後續的情勢而定。

莊祖宜也說，中美兩方針對核酸檢測已有協議，沒帶著孩子前往中國，就是因為老公預定7月到任，若過去隔離14天，反而超過任期。

莊祖宜畢業於台灣師大英語系，哥倫比亞大學人類學碩士，西雅圖華盛頓大學人類學博士候選人，曾當過歌手、國中老師及作家，經營部落格「廚房裡的人類學家」，與丈夫林傑偉育有兩子。