北醫附設悅心長照暨早療中心開幕　引進宏達電VR設備提供輔療課程

▲衛福部長陳時中（右一）配戴VIVE Cosmos體驗台北醫院附設悅心長照暨早療中心VR輔療課程。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（24）日宣布，攜手衛福部台北醫院附設新莊悅心社區長照機構暨早療中心合作設置VR設備，並提供失智的長輩藝術及音樂輔療等VR課程，使其享有「友善」、「溫馨」及「高品質」的照護服務，讓照護在地失智長輩能有更多元的安排。



台北醫院配合國家長照2.0政策成立失智日間照護中心，新成立的臺北醫院附設新莊悅心社區長照機構暨早療中心不僅僅是失智症日間照護中心，同時設有失智社區服務據點、銀髮族俱樂部及失智特色空間悅心坊，致力提供長輩優質且全方位服務，積極引進VR設備。

宏達電表示，這次設計的VR設備為VIVE Cosmos及VIVE Focus Plus，主要是讓長輩在以車站的空間意象中，藉由VR設備暢遊台灣，並且以回顧生命故事的藝術創作輔療，透過VR虛擬實境的沈浸式體驗，讓長輩再次體驗生命中的感動時刻，達到輔療的效果，也使長輩復能訓練不再枯燥。



衛福部長陳時中表示，台北醫院發揮公醫使命，配合國家政策成立失智日間照顧中心、失智社區服務據點及失智特色空間悅心坊，以延緩失智症及失能為重心，照護在地失智長輩，這次臺北醫院除了由專業照顧團隊提供單元式照顧服務，還設置VR設備提供具沈浸感的輔療VR課程，值得肯定。