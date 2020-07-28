▲宏達電VR逐格偶動畫《病玫瑰THE SICK ROSE》入選第77屆威尼斯影展創投。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）旗下內容品牌VIVE ORIGINALS今（28）日宣布，預計在明年推出全球首部以VR科技結合逐格偶動畫作品《病玫瑰THE SICK ROSE》，日前在第77屆威尼斯影展創投（VENICE GAP - FINANCING MARKET SELECTION 2020）中，入選「VIRTUAL REALITY IMMERSIVE STORY PROJECTS」項目，成為12部入選作品中唯一的亞洲全自製作品。

HTC VIVE ORIGINALS作為VR內容創作領導品牌，持續突破創新，繼2019年與法國VR製作公司Atlas V出品首部沉浸式VR動畫《咕嚕米的眼睛Gloomy Eyes》，獲得法國安錫國際動畫影展、美國日舞影展等國際影展高度肯定後，將再度挑戰動畫創作。

這次與作品曾獲義大利、法國等海外影展肯定的「旋轉犀牛原創設計工作室」攜手合作全世界首部VR結合逐格偶動畫作品《病玫瑰THE SICK ROSE》，超越傳統2D逐格動畫體驗，透過VR鏡頭移動說故事，體驗者戴上VR頭顯，沉浸探索故事裡的「真實環境」，開啟逐格動畫新時代。

▲宏達電VR逐格偶動畫《病玫瑰THE SICK ROSE》。（圖／HTC提供）

《病玫瑰THE SICK ROSE》入選第77屆威尼斯影展創投項目「VIRTUAL REALITY IMMERSIVE STORY PROJECTS」，並將在9月初舉辦的威尼斯影展創投上，與其他來自法國、英國、德國作品，接受由頂尖導演、製作人、企業投資人等組成評審團隊評比，有機會獲得海外投資者支持。

HTC VIVE ORIGINALS總經理暨製作人劉思銘表示，將最具手感人文的逐格偶動畫，用虛擬實境的全景製作，想要的呈現不只是全新的沉浸式偶動畫體驗，更希望藉此展現台灣傳統的手工藝之美與結合科技特有的溫度。

「旋轉犀牛原創設計工作室」表示，作品在第一計劃階段就受到關注，逐格偶動畫表現模式需要被突破，這次嘗試結合VR技術，讓觀影者進入到不同時光的流動世界裡，所有表演及情緒都環繞包覆著觀眾，一窺逐格動畫新樣貌。

《病玫瑰THE SICK ROSE》故事描述一場令人畏懼的傳染病降臨在美好鎮上，小女孩玫瑰帶著親手做的生日禮物想送給在醫院工作的媽媽，但在未知的路途上，因人們害怕疾病變的自私可怕，甚至被動物冤魂捉弄，玫瑰找媽媽的路變得更加艱辛，作品預計在2021年推出。