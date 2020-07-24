傳蔣經國晚年是「被迫改革」　馬英九以「秘書」經驗3面相闢謠

▲馬英九曾任蔣經國秘書6年。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九24日在臉書表示，最近有一種說法，指先總統蔣經國晚年推動政經改革是出於情勢所迫、政躬違和與子嗣不賢，讓他深感詫異，因此以擔任蔣經國秘書6年多的經驗，三面相證明對方從善如流，擇善固執。馬英九還說，他對蔣經國從未有「被迫改革」的印象，也最敬佩蔣經國出身威權體制，卻親手終結威權體制。

【馬英九臉書全文】

最近有一種說法，指蔣經國總統晚年推動政經改革是出於情勢所迫、政躬違和與子嗣不賢，我深感詫異。謹以擔任經國先生秘書6年多的經驗，從「解除臺灣戒嚴」、「開放大陸探親」、「國會全面改選」這三個面向，分享我的觀察。

臺灣從1949年宣布戒嚴，到1987年解嚴，前後38年。1985年，前美軍顧問團團長、經國先生的好友戚烈拉（Richard G. Ciccolella）將軍來函，建議解除臺灣戒嚴，因為戒嚴在西方是國家遭遇危急情勢時才採取的措施，臺灣並沒到那種程度，何不解除戒嚴，丟掉這個有損國家形象的大包袱？不久，經國先生找我去問：「戒嚴」這個字的英文是什麼？我說是martial law，他要我查報西方社會對戒嚴的看法。我查了大英、大美百科全書，以及布萊克法律辭典、韋氏大辭典等書後回報他，martial law在英文的意思是military control（軍事管制）或no law at all（無法無天），他聽了不以為然地說：「臺灣哪有軍事管制，也沒有無法無天啊！」

一年後，1986年10月7日，經國先生接見美國華盛頓郵報發行人葛蘭姆（Katherine Graham）女士，被問到戒嚴時主動表示：「我國將在制定國家安全法令後解除戒嚴並開放組黨。」當時在現場擔任翻譯的我，彷彿遭電流通過般震撼，心想臺灣的歷史將就此改寫了。印象所及，當時包括駐美代表錢復、旅美教授丘宏達在內的有識之士，也曾作出同樣建議。

1987年3月下旬，經國先生突然問我：「英九，最近有沒有什麼特別的事情？」我說，這一個月來，有一群老兵在西門町遊行請願，希望回大陸探親；事實上，這兩年已有上名萬老兵偷偷從香港入境大陸探親了。當時，立委趙少康、洪昭男、李勝峰也在立法院聯合質詢，建議開放大陸探親。經國先生說，這事我已經交代張（祖詒）副秘書長了，你去看他。

張副秘書長告訴我，經國先生已決定開放大陸探親，要我草擬方案呈報，原則上透過紅十字會經香港進行。經連串修正核報，該方案於當年11月2日實施。經國先生這個石破天驚的決定，尊重了民意，照顧了老兵，也改變了兩岸關係。

1987年11月底，經國先生突然要我到七海寓所見面，那時已病得不輕的他躺在床上，問我國會改選案的進度，我說進度卡在有些國大代表主張設立「大陸代表制」以延續中華民國法統。他問我，政府當年遷臺，有沒有宣布我們在這裡還是代表全中國？我說似乎沒有發表過這類聲明，他要我再去查一查。一週後我再赴七海寓所向他回報，政府從成都遷到臺北，並沒有發佈任何相關聲明；經國先生就說，其實只要是根據《中華民國憲法》選出的代表，當然就代表中華民國法統，不需要再設「大陸代表制」。我聽了心中一寬，輕鬆無比，走出七海寓所，抬頭望見滿天星斗，由衷敬佩經國先生的英明與睿智。因為我也不認為國會該設立大陸代表，這種代表如何在臺灣選出，又如何能代表大陸呢？既不合理，也行不通。經國先生的這項決定，排除了國會全面改選的主要障礙，讓臺灣的政治民主化，再向前邁進一大步。

經國先生從善如流，擇善固執，我從未有他是「被迫改革」的印象。經國先生最令我敬佩的，就是他出身威權體制，卻能親手終結威權體制，為國家人民留下可大可久的民主根基，值得國人永遠追思懷念。