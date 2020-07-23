李眉蓁「越級打怪」滿月！市黨部成網美競總　她嘆：創意難敵網軍

▲李眉蓁搶先開箱競選總部 。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺、吳奕靖、洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁在6月23日被黨中央徵召，不過在眾人眼中，李眉蓁勝選的機率並不高，可說是「不可能勝選的補選」，所以國民黨罕見的在20年來，首度啟用年輕人來打這場選戰，而李眉蓁競選團隊大量運用「創意」盼能聚人氣，像是改編周杰倫的MV、改造國民黨高雄市黨部，或是大酸對手的競選衣服，不過這些創意，在李眉蓁參選滿月的這個時候，似乎無法抵擋網軍攻擊，讓她在鏡頭前落淚2次，甚至大嘆：「終於能夠明白韓國瑜當時的感受」。

李眉蓁日前證實，競選總部確定會在國民黨高雄市黨部，不過內部裝潢尚未正式對外公開，李眉蓁在接受專訪後，搶先為讀者開箱總部新裝潢。進入大門口，一面吸睛的馬卡龍色系牆面隨即映入眼簾，為多顆塑膠彩球組合而成，上頭還有打燈，網美照片輕鬆可得，李眉蓁表示：「看起來很不選舉，像是到一家咖啡廳，這就是年輕人喜歡的，很多人也會在彩球上寫下對高雄的願景和期望。」

▲李眉蓁競選總部主視覺為柔和紅、藍色系 。（圖／記者洪正達攝）

李眉蓁接著介紹，主視覺看板採用較為舒適的紅、藍色系，非傳統正藍，顏色看起來也比較舒服，至於大廳桌椅則是留用過去選舉採購的桌椅。「時間真的太趕了！」李眉蓁忍不住大吐苦水，表示先前匆忙公布國民黨高雄市長補選參選人時，市黨部的冷氣壞掉，「我看記者大哥他們都滿頭大汗，很可憐」，不過冷氣也來不及修，所以目前是用租的。

對於主視覺設計，李眉蓁有自己的想法，特別想要營造輕鬆又帶有點專業的感覺，因此設計了一處小咖啡吧，「因為選舉湧入總部的人會很多，為了讓大家不拘束，可以有的站、有的坐，團隊還準備了零食、泡茶、泡咖啡，全都是自助式，這個地方裝潢後，總部整個變得不一樣」。

▲競選總部規劃出角落自助咖啡吧 。（圖／記者洪正達攝）

雖然成功打造出網美咖啡廳，不過相較於對手陳其邁的競選總部裝潢，李眉蓁也大嘆：「さびしい（好寂寞）」。李眉蓁表示：「有選舉的人就知道，光是他外觀的輸出看板就非常昂貴，聽說是接待中心改的，跟我們落差太大不能比，但我們反而創造出溫馨的感覺，跟他們財大氣粗感覺不一樣。」

「我是有一點意見啦！」對於陳其邁團隊設計「有政府會做事」的牛仔襯衫團服，李眉蓁忍不住想問：「這麼帥的外套，是他們團隊的精神，為什麼要用我們的藍色？藍色不是我們的標準嗎？藍色是我們藍軍的顏色耶！自己的顏色自己顧好，所以不要吃豆腐！」

李眉蓁進一步說明，「感謝他也認同我們的藍色，把我們藍色也用上去，表示我們藍軍也非常好，『但是我可能不會用綠色，因為不是我的Style』」。