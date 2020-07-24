日本妹「台灣有一種歸屬感」來台超過30次　網暴動：嫁給我就可以！

▲心奈現以Model身份在台灣出道。（圖／翻攝自心奈Cocona愛歹丸臉書）

實習記者高琳景／綜合報導

台灣的在地小吃、傳統文化及濃厚人情味，是許多外國遊客來台遊玩的原因，近日在網路流傳一段影片，一名日本年輕女子表示來台灣觀光已超過30次，每次在台灣的時候總有一種說不出來的「歸屬感」，甚至國中的夢想就是搬來台灣住，引發網友熱烈討論。

來自日本大阪的心奈Cocona對台灣情有獨鍾，從14歲到25歲來台次數已累計超過30次，她表示當初在朋友的介紹下看了台劇「流星花園」，因為F4開始花時間認識台灣、想來台觀光，甚至在看完隔天打電話問電視台，這也是她第一次聽到台灣這個國家。

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在影片中心奈表示，也許這輩子沒辦法當台灣人，但是希望下輩子有機會，甚至一直有一種「上輩子一定是台灣人」的感覺。其中來台印象最深刻的事情是「跟媽媽迷路的時候台灣人都會很親切的幫忙，甚至會找講日文的台灣人，然後帶我們去目的地。」

由於太想體驗台灣生活，所以最終決定跨海來台以Model的身份出道，外型亮麗的她近日也常在超人氣節目《二分之一強》擔任嘉賓，對於未來在台灣發展想嘗試的工作類型，心奈表示「日本人來台灣演日本人或台灣人的角度真的特別，很想試試。」目前臉書粉絲量已累計超過6千名。

影片一出有不少網友留言表示，「當我老婆就行了啊！」「我再喜歡D槽女優，也不會去日本30次」「我鍵盤上的F4已經拔下來了，快跟我見面吧！」甚至被轉載到PTT，引發網友熱烈討論成熱門話題。

▼心奈常以嘉賓身份出席台灣節目。（圖／翻攝自心奈Cocona愛歹丸臉書）