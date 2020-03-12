「台版小松菜奈」郭源元！五個你有所不知的小事

「有些你一開始以為不會變熟的人，最後居然變成了最好的朋友。」這句話大概就是在形容郭源元與Wazaiii編輯部。第一次見到源元是在今年五月的「Wazaiii一日密集時尚營」，當時她臨危受命，頂替余惟來擔任開場講師。從文青女神到微風女神，這個風格、形象上180度的轉變，曾一度讓我們在心中對這個講師人選打下一個問號，直到郭源元上台的前一刻，Wazaiii編輯都還在默默替她捏把冷汗。

接著這位「台版小松菜奈」、「最潮微風女郎」上台了。她談吐大方、舉止率真，看著她分享自己入行以來的起伏跌宕，及面對負評時的樂觀態度，一股激昂的能量感染了現場的每位聽眾，我們或許沒有郭源元168公分的高挑、超級上相的小臉和會讓女生覺得「我下輩子要長這樣」的美貌，但奇怪的是，台下每個人都對郭源元那曾經被外界否定、曾自我懷疑的經歷感同身受。

「就算人家說我是花瓶，那我也是最堅硬、最摔不破的那種。」郭源元在講座尾聲倔強的宣示。現在，就讓我們一起透過五本郭源元最愛的漫畫，來一探美麗外表之下，五個你有所不知的郭源元。

《千面女郎》

「為什麼這次會想和我們分享《千面女郎》這部漫畫？」

『其實這是我媽媽小時候的漫畫，我看的是後來安達祐實演的電影版，故事是關於女主角想要成為一個厲害的女演員，中間遇到的所有關卡。看了《千面女郎》之後讓我確立了自己想當模特兒、走演藝圈的這個路徑，因為我覺得這一切太有趣了。』

「可以跟我們分享一下您入行的契機嗎？」

『國高中時期愛漂亮，那時候只是單純地想說：「愛漂亮能幹嘛？做模特兒啊。」所以就一再嘗試、丟履歷、徵選，後來因為一場日雜模特兒選拔得了冠軍，就進入了模特兒這個行業。』

「漂亮這件事情，現在對您來說還是很重要的嗎？您現在對『漂亮』的定義，跟當年那個令你入行的契機，還是一樣的嗎？」

『漂亮這件事情還是很重要，但不是首要。那時候的「漂亮」只著重在外型，現在則比較專注在自己的內心狀態，因為漸漸相信「相由心生」這件事，所以內心狀態一定要顧好，不然不管你做什麼事情，就算得到別人的稱讚，但你自己沒有自信的話，你還是不會快樂。』

「擔任模特兒的這一路上，有遇到什麼挫折嗎？」

『選拔奪冠後，獲得了拍雜誌的機會，那對當時的我來講是非常大的肯定。

後來拍攝那一天，梳化到一半，雜誌社的一位高層走到我身後，看著鏡子裡的我，冷冷地說了一句：「你要不要去墊個下巴啊？」當時全場化妝的化妝、弄頭髮的弄頭髮，大家都繼續忙，但沒有人講一句話。我沒說什麼，她也沒說什麼，她就離開了。

那一天的拍攝雖然順利完成，可是我回家大概哭了三天三夜。因為當時我自認最有信心的五官，狠狠地被我心中的指標性人物擊敗，所以那對我來說是很大的打擊。但現在這種事情已經不會對我造成任何傷害了，隨著經驗的增加，我越來越明白美不是只有一種樣子。這種事件如果再發生，我會笑笑的讓它過去。』

「現在的自信是建立在哪一方面？」

『其實不論是面對感情、工作或是友情，你越了解自己在想什麼，就越能打開心胸，改變自己看事情的角度。很多事情一旦理解了那個狀況之後，你就會少了很多怨懟。』



《二十世紀少年》

「二十世紀少年裡令您印象深刻的角色是？」

『我覺得是那個戴面具的反派角色「朋友」。因為他創造了很多毀滅性的、爆炸性的傷害，最終其實都回歸到一個很小的點：「我只是想要交朋友。」他對友情的渴望是讓我印象最深刻的部分。』

「『友情』之於您的重要性？」

『友情對我來說很重要，但不需要無時無刻黏在一起，而是我知道有一個那麼好的朋友存在就好。

如果有一段友情是讓我在工作忙碌時還要特別擔憂的話，那我會對這個朋友打一個問號。我希望的友情是我們彼此都能自然、舒服的，不是「欸！找你又不出來，現在大牌了，很難約喔！」的這種。我喜歡不會讓我有壓力的友情。』

「對您來說，友情、自己、工作、愛情、家人，現階段的排序會是什麼？」

『我覺得「自己」一定要排第一個，但這個切入的角度不是出於自私，而是如果你自己這個容器沒有填滿，有什麼能量都先給別人的話，到頭來好像就少了什麼，你會變得有很多怨懟、會把「照顧自己」這件事情寄託在別人身上，然後永遠在期待別人對你的付出該要有同等的回報。

學習珍藏自己，不要遇到愛人或朋友就急著把自己交出去，還覺得別人怎麼不珍惜你。先把「自己」填滿，你才會有很大的能量跟專注力去關懷身邊的人。』

「您有印象自己因為『漫畫』而交到的朋友嗎？」

『小時候我們家附近有一間叫「小豆芽」的漫畫店，我們一群朋友會約在小豆芽集合，假日回阿嬤家的時候也會跟表哥、表姐一起在阿嬤家二樓的和室看漫畫。漫畫貫穿了我的整個童年，現在想起來，看漫畫的小孩真的不會變壞耶！』

《鋼之煉金術師》

「請和我們簡介一下這部漫畫。」

『這部漫畫是有一對會煉金術的兄弟，因為太想念過世的媽媽，所以企圖用煉金術煉成一個媽媽。這個過程中用了哥哥的一隻手跟弟弟的全部，想要去換回媽媽的生命，結果失敗，同時另一個世界也帶走了一部分的他們。我覺得一部漫畫要好看，一定要觸動到一些家人、友情的主題。』

「如果可以讓您煉出一個物體或是人，您會選擇煉出什麼？」

『金條吧。我覺得煉出過世的親人好像會讓事情變得複雜，所以不如就煉金條，有錢了，可以讓還在身邊的家人過更好的生活。這感覺才是在我可以掌控的範圍，我不喜歡太過複雜的事情。』

「哥哥愛德華和弟弟阿爾，一個衝動外放，一個文靜內斂，請問您自己會和哪一個角色比較像？」

『我比較像哥哥，但是現在長大了、社會化了，不會再像以前那麼野，但我覺得還是要保留一些衝動的性格，人生會比較有趣。』

《流星花園》

「為什麼國小就看了這部漫畫，這次還會想把它列成最喜歡的五本之一？」

『因為它是很難得會讓我有印象的少女漫畫，《流星花園》構成了我整個童年裡，大部分和朋友聊天的話題與回憶。』

「那個年紀會覺得，談戀愛就該是這樣子的嗎？」

『不會耶。其實很多女生看了《流星花園》會很想談戀愛，但是我比較在意的是跟朋友一起相處的時光，還有那種一起討論劇情的感覺。』

「所以你沒有期待轉角遇到高富帥，他會藉由對你很兇來表示他的愛？」

『沒有，不知道為什麼我對愛情沒有什麼憧憬，不會覺得一定要有一個漫畫般的浪漫模式。但比起陰柔的男生，我還是比較喜歡活潑陽光的類型。』

《火影忍者》

「最喜歡的角色是？」

『我喜歡佐助，因為他的故事比較悲劇。雖然鳴人的的父母也都不在了，但鳴人的家人給他的都是比較陽光、正向的愛。佐助的的家族則背負了很多使命，有很多出於「愛」的犧牲與無奈，他的故事線比較黑暗，但也比較吸引我。』

「您喜歡陽光活潑的男生，可是又會受到陰鬱角色的吸引？」

『對，因為我寧願在漫畫裡面對這樣的角色，但現實生活中，還是得先照顧我自己，選擇那種可以帶領彼此一起成長、而不是相互拖累的人。可能就是因為現實生活中不會這樣選擇，所以才會在漫畫裡一直被這種角色吸引，而且說實話，這樣的角色的確是比較有魅力。』

「您知道如果上網搜尋『郭源元』，會跳出來一些高中翹課的事蹟？」

『哦，說我是「太妹」啊、夢想是當「大哥的女人」啊。』

「所以那些是真真假假嗎？」

『其實我只有看到標題，沒有點開來閱讀文章，但我想要當大哥的女人是因為那時候《鬥魚》很紅，就只是這麼愚蠢的原因。拜託，當時誰不想當大哥的女人？』

「自己如何看待這些網路上的相關新聞或報導？」

『我對這些新聞都有免疫力，有時候會突然覺得：「咦？我這樣反應是不是不太對？」但真的就是沒有感覺。如果報導裡只是在講我，我不會覺得怎樣，但如果文章講到我的家人或朋友，這時我就會有反應了。』

郭源元的插畫小天地

「請問從什麼時候開始，有小小的人物在您的筆下生成？」

『畫畫一直以來都會，我相信大家都有在國小課本上塗鴉的經驗，但開始有一些固定班底的出現應該是大學有意識地在創造一個角色。』

「您筆下的角色，其實裡面一直有一個是缺乏安全感、渴望愛的感覺的角色，您覺得這個是在反應您自己的個性嗎？」

『我覺得不管是三毛還是小怪物，都是一點點的我。小怪物在找人養他，三毛也在找人照顧，就像我不會想要全部仰賴別人，同時我在感情中也比較是一個照顧者的角色。所以是都有一點。』

「這兩個加起來其實才是完整的你？」

『對。而且隨著心境或是當下的狀態不一樣，可能一個階段比較像小怪物，下一個階段比較像三毛，這會一直變動，但都是一部分的我。』

「最後我們要來聊聊，時尚對您來說是什麼？」

『小時候覺得時尚就是有錢人的遊戲，那個時候因為沒有能力購買，所以覺得這是上流社會的遊戲，與我無關。

後來真正接觸到時尚是幾年前跟昆凌一起去時裝週，那一次讓我深深感受到：「時尚是辛苦的，不是光鮮亮麗的。」它是每個人的結晶、是一個理念的傳達、是一種美，時尚是很多很多人共同努力的結果，而當我逐漸理解越多時尚的層面，就能開始懂得欣賞。』

後記：

我一直覺得編輯這個職業是很幸運的，因為你得以打破「距離」的限制，見到許多平時只活在螢幕裡的人，並藉由與他們面對面的互動，重新建構你對這個人的感覺。其中最有趣的，大概就是會遇到一些全然顛覆你想像的人物——像是郭源元。

這個社會對於「美貌」有極為強烈的既定印象。如果一個人的外表並不出色，卻可以在競爭激烈的演藝圈裡出頭，我們會覺得她「一定很有實力與內涵」，相反地，如果一個人單靠美貌就可以掙錢，我們往往會視之為理所當然，並且狹隘地認定對方就僅止於此。認識了郭源元之後，Wazaiii編輯不禁開始思考，過去自己曾多少次因為外表就對別人妄下評斷？我還錯過了多少顆值得探尋的美麗靈魂？

認識郭源元以後，會發現她有一點可愛、有一點太有喜感，喜感的程度是會讓人想把她雙手架住說：「這位女明星，顧一下形象，我們先冷靜。」但這股笑鬧僅止於輕鬆的時刻，如果問起一些嚴肅的問題，或是讓她談起職場上一路走來的風風雨雨，你會感受到，這些跌跌撞撞之於郭源元都已雲淡風輕，她有一套自己的人生哲學與堅而不破的中心思想，她內心那股強大的意念，往往也為身邊的團隊帶來一股安定的力量。

你可以用美貌定義郭源元，你甚至可以「只用」美貌定義郭源元，但是她無所謂，因為她清楚知道自己是誰。



Editor / 責任編輯：武傳樂

服裝／Gucci, Prada, Versace, Christian Dior

妝／鄭芸琦

髮／捷西

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