叫賣哥重出江湖開賣千日陳酒　現場民眾掃光半面牆

▲疫情逐漸趨緩，有眼尖民眾就發現叫賣哥重回夜市，帶著經典泡泡機跟千日陳酒搶商機。（影／ETtoday）



消費中心／綜合報導



新冠肺炎（COVID-19）雖然還在全球肆虐，但在台灣人民的努力下，本土的疫情已經逐漸趨緩，大家也開始走出戶外、放鬆心情。再加上近日振興三倍券以及各縣市政府舉辦的購物節開始，不管是在百貨、商圈都出現許多人潮開始購物，連夜市人潮也逐漸回流，就有眼尖的民眾發現連好一陣子沒出現的「叫賣哥葉昇峻」也回鍋夜市叫賣，想要趁機搶一波商機。

▲有民眾發現近日叫賣哥又重回夜市戰場，而且超多人圍觀想要一睹「嘴上風采」。（圖／翻攝自影片）



既然是第一砲，那用什麼打響名號才不愧對叫賣哥的稱號就十分重要，除了開場就拿出絕對經典的「青蛙吹泡泡機」逗得民眾笑聲連連外，更帶來喝一瓶就少一瓶、限量推出的私藏好貨「58金高千日醇」。一說到千日醇誘人之處，叫賣哥的嘴巴就如機關槍一樣怎樣說也說不完，當場更大方、完全不計成本開瓶三年以上的陳酒，讓千日醇的香氣四散，吸引民眾駐足。接著更一一細數58金高千日醇的好，不管是獨自享用、跟摯友共飲、甚至是拿來送禮都超級「炫炮」，讓現場民眾聽到心癢癢，直接將叫賣哥背後半面牆的58金高千日醇一掃而空。



▼58金高千日醇一開瓶香氣就撲鼻而來，親民價格就能享受老酒入門款口感。







這款讓民眾為之瘋狂的58金高千日醇到底哪裡好？又跟一般的58金高有那裡不一樣呢？俗話說的好，酒是越陳越香，這款千日醇從入手就是陳放3年以上的金高，口感已達老酒入門，讓老饕想要一解嘴饞時不需要等待時間的醞釀，就可直接品嘗。一次入手多瓶帶回家繼續陳放，更能在不同時間點拿出來細細享受不同年份帶來的韻味，而且現在3到4年份的千日醇入手價只需要再加銅板價，就能享受連年攀升、不斷增值的「身價」，根本比放在銀行定存更划算，許多精打細算的民眾已經將三倍券準備好，準備出手大量囤貨。



此外，58金高千日醇的製作過程，更可說是PRO等級，遵循古法採純糧固態方法釀造，就算裝瓶後還會持續醇化，經過千日的等待，58金高千日醇越陳越香、越喝越有韻味，再配上超親民價格就能喝到老酒入門款的美味，實在不可錯過；此外，就如同年份無法再現、歲月無法回流，這樣限量珍稀的好酒「喝一瓶就少一瓶」，一上市就吸引許多識貨藏家大量入手。



▼58金高千日醇除了入手就是3年份外，放越久「身價」越高，讓許多藏家都一次入手多瓶。

近日疫情逐漸趨緩，除了陪著家人到戶外散心，也該是時候捎起陳酒，出門跟老朋友們見面，聊聊最近的生活，這時候就帶著58金高千日醇，不管是獨自飲用享受陳酒的韻味、舉杯與老友敘舊同歡、甚至是拿出去送禮都十分得宜，但千萬記得要趕緊下手，畢竟限量是殘酷的，這樣的好酒可不會等人的。



▼快帶著58金高千日醇一起找老友敘舊吧！