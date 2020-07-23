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私菸案被監院糾正　外交部：買免稅品屬個人行為無從介入

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▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者黃巈禾／台北報導

國安局去年7月發生私菸案，特勤人員趁總統蔡英文出訪之際，挾帶私菸入境。監察院歷經一年調查，認定行政單位確有違失，糾正交通部、外交部、關務署。對此，外交部表示，購買免稅商品部分是屬於個人消費行為，外交部無從介入。

外交部發言人歐江安表示，考量國家元首的人身安全、出訪專案機敏性質，及隨團人員的任務需求、工作機動性、功能性及人員管制、維安等因素，皆以全團團體行動、同時出、入境為原則，因此，外交部辦理總統出訪案，循例依照「國際機場禮遇作業辦法」申請國賓禮遇，確保全體團員均能在接受管制下同進同出。

有關外交部在出發前舉辦行前說明會，歐江安指出，目的是為出訪的團員說明行程、到訪國概況、當地氣候及訪問注意事項。至於在專機上購買免稅商品部分是屬於個人消費行為，外交部無從介入，也無由說明免稅商品數量限制及相關法令規定。

歐江安強調，為貫徹總統指示「未來出訪專案的隨行人員行李，除涉國安機敏外，皆應比照一般旅客規定通關查驗」，外交部已於去（108）年9月與相關單位協調並完成符合上述指示及相關規定的通關動線規畫，並落實在同年10月及12月陳前副總統二度出訪案中。

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