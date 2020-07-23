私菸案監院要求檢討　總統府：已徹底檢討、杜絕歪風

▲監察院調查私菸案報告。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國安局去年7月爆出私菸案，特勤人員竟趁總統蔡英文出訪之際，挾帶私菸入境，北檢去年8月起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、邱議瑩胞弟、華航副總邱彰信等13名被告，監院今通過糾正外交部、交通部、關務署等單位。總統府表示，已進行徹底檢討、杜絕歪風，而司法機關依法展開對涉案人員的調查與訴追。

國安局去年7月爆出私菸案，特勤人員竟趁總統蔡英文出訪之際，挾帶私菸入境，北檢去年8月起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、邱議瑩胞弟、華航副總邱彰信等13名被告，另有6人緩起訴。歷經1年調查，認定國安特勤私菸案，行政單位確有違失，因此通過糾正外交部、交通部、財政部關務署等單位，並促請國安局、總統府檢討相關程序，匡正國安特勤紀律。

對此，總統府表示，尊重監委對本案的調查與糾正，本案肇因於行之有年的陋習，必須加以興革改正。在此事件發生後，總統府已進行徹底檢討、杜絕歪風，而司法機關依法展開對涉案人員的調查與訴追，總統府也均全力配合，並對相關人員進行行政懲處與職務調整。而有關監委所提及除涉案人員外違反相關規定購買菸品公務人員之處置，總統府亦同樣尊重司法後續辦理，且會依違失情節為適宜之行政懲處。

總統府也表示，在事件發生後，已會同國安會，對於統整改進特勤指揮系統進行研議，改善特勤人員的管理制度及紀律維持，依照特種勤務條例將事權統一，完善指揮調度體系。

總統府指出，在此一事件後，總統指示相關單位，檢討禮遇通關的相關流程，以杜絕類似情形再次發生。財政部已於108年10月3日，公布「國際機場禮遇人員入境行李物品通關作業程序」，此一作業程序，可使禮遇人員入境通關作業程序明確一致，落實禮遇人員行李物品分級通關。

根據作業程序，除了正副總統本人及其配偶、或受邀享有「國賓禮遇」來台參訪的外國元首或貴賓、或是涉及國安機敏行李物品可免驗外，其他人員行李與物品均需接受查驗，不再有僥倖循私的空間。