單親爸輕生帶走3子女！父母嘆「吸毒變一個人」帶點滴認屍哭　校方震驚回應

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣秀水鄉一名41歲詹姓單親爸帶著14歲長子、13歲次女及6歲小兒子燒炭輕生，21日晚間被發現時，一家四口已明顯死亡。對此，詹男父母痛哭感嘆，兒子自從染上毒品後，整個人都變了，也怨兒子若要離開自己離開就好，為何要帶走3名孫子。詹男子女就讀的學校師生得知後相當震驚，直呼3名小孩人緣很好，老大20日還來參加暑期輔導。

警方21日傍晚5時46分接獲報案，指出秀水鄉彰鹿路住宅內，民眾在屋內沒有反應，需要救護車及消防車支援破門。警消於2樓臥室房門外破門，發現死者都陳屍地板，廁所內有一個炭盆，認為現場並無外力介入，初步排除他殺。至於詹為何選擇輕生，還有待進一步釐清。

▲▼一家四口陳屍住處。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，生前擔任外送員的詹男與妻子離異多年，之後獨自撫養分別就讀國二、國一和小一的3名子女，但平時皆由詹男父母照顧。彰化縣政府社會處表示，詹4年前曾被列為毒品危險人口，也曾有家暴紀錄，但該家庭非列案的高風險或高關懷家庭，也不是中低收入戶，對此感到遺憾，將協助家屬處理後事。

消息傳出後，詹男爸媽趕回家認屍痛哭，詹父感嘆，兒子自從染上毒品後，整個人都變了；詹母悲痛表示，兒子要走就自己走，竟連她一手帶大的孫子都帶走。《中時新聞網》報導，詹母因住院，認屍時手上還貼著點滴針頭。

噩耗傳回詹男子女就讀的學校後，師生都十分震驚。《自由時報》報導，校方表示，3名學生的人緣都很好，老大20日才來參加暑期輔導，21日沒有到校，立刻聯絡家屬，未料竟是不幸消息。

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▼死者住處外觀。（圖／記者唐詠絮攝）