大台北雷聲狂轟「雷雨胞」現雨瀑　鄭明典：看到對地明顯閃電快回室內

▲大台北雷雨胞發展，下午升級大雨特報。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者賴文萱／台北報導

大台北地區今傍晚雷聲狂轟，氣象局長鄭明典發文示警，主要對流胞有點排隊成列的樣子，在雷雨區活動請小心，「看到對地很明顯的閃電，趕快回到室內！」受到午後對流雲系發展旺盛，氣象局也持續發布大雨特報，大台北、南投、嘉義地區及其他西半部山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風。

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▲氣象局持續發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

大雨特報範圍：

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣

▲大台北下午雷雨胞開始發展，氣象局升級大雨特報。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典在臉書附上多張雷雨胞的照片發文指出，今天發了大雷雨即時訊息，回波不弱，主要對流胞有點排隊成列的樣子，提醒民眾在雷雨區活動請小心，「看到對地很明顯的閃電，趕快回到室內！」

該則貼文底下也引來網友紛紛回報身邊狀況，有網友說，「蘆洲天黑一邊」、「內湖大雷雨中」、「板橋暴雨中」、「新店大雨」、「新北板橋雷聲轟隆隆的」、「阿蓮雷聲不斷」。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者林敬旻攝）

明天太平洋高壓相對較強，天氣較穩定，風向逐漸轉西南風，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部近山區平地及其他山區有局部短暫雷陣雨。

但周六至下周一，太平洋高壓勢力減弱，風向為西南風，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後雷雨範圍較大，除山區以外，西半部及東北部平地也有局部雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率，前往山區請留意。

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