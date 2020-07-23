快訊／氣象局示警！大台北「2地區」即刻防瞬間大雨　11縣市續大雨特報

▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（23）日下午發布大雨特報，南投縣及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。另外，氣象局稍早也針對大台北東側及南側地區發布即時天氣訊息，易有局部午後雷陣雨發生，請注意瞬間大雨。

大雨特報範圍：

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天太平洋高壓持續影響，各地大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，清晨至上午東南部地區有些零星雨，午後中南部地區及各地山區仍有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

▲大雨特報。（圖／中央氣象局）

明天太平洋高壓相對較強，天氣較穩定，風向逐漸轉西南風，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部近山區平地及其他山區有局部短暫雷陣雨。

但周六至下周一，太平洋高壓勢力減弱，風向為西南風，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後雷雨範圍較大，除山區以外，西半部及東北部平地也有局部雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率，前往山區請留意。

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