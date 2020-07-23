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全台8門市限定！肯德基「南洋沙嗲脆雞」新登場　濃郁沙嗲醬還吃得到花生顆粒

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▲▼肯德基推南洋風「惹味沙嗲脆雞」。（圖／業者提供）

▲肯德基推南洋風「惹味沙嗲脆雞」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控搶吃了啦！繼6月的「大阪燒無骨大口脆雞」，選用整塊無骨雞腿塊淋上大阪燒醬、芥末美乃滋，再撒上柴魚及海苔粉，最後以飯糰作結尾後，人氣速食品牌「肯德基」再度強勢打造全新「惹味沙嗲脆雞」，一口咬下濃郁沙嗲味竄出，還吃得到研磨顆粒花生粉，實在太罪惡，全台只有8門市限量開賣。

▲▼肯德基推南洋風「惹味沙嗲脆雞」。（圖／業者提供）

▲炸雞一口咬下有濃郁沙嗲味竄出，還吃得到研磨顆粒花生粉。

肯德基推出全新南洋風味炸雞「惹味沙嗲脆雞」，選用檸檬葉與椰子粉作結合打造成香氣十足的沙嗲醬，先在雞肉外層裹上醬後，再撒上雲林特製研磨顆粒花生粉，每一口都是濃郁沙嗲香、內酥外軟的炸雞肉，滿滿南洋風情讓人食慾大開，清爽又不膩口。全台只有8門市買得到，包括台北中崙、台北八德、新莊民安、新莊中港、新竹民生、竹北自強、嘉義中興、嘉義垂楊等店，限量供應中。

▲▼麥當勞得來速「熟客券」回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞得來速「熟客券」回歸。

另，麥當勞得來速超夯「熟客券」也在昨日正式回歸，至8月18日止只要在得來速購買任何餐飲（不含醬包、搖搖粉包），每車、每次可獲得1張「熟客券」，集滿3張，就可在下一趟至得來速窗口免費換大麥克1個，趕緊把握機會爽吃大麥克。

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