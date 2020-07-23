撤銷李眉蓁學位！中山學生連署「突破500人」　Wecare聲援：請即刻宣布退選

記者洪正達、徐愷昕／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲案，22日召開記者會時，她除了把總統蔡英文也拖下水，同時也將責任意圖推卸給母校。對此，中山大學社會學系四年級學生黃柏翔發起連署，訴求學校嚴格審查李眉蓁的論文，若抄襲屬實，應取消學位，據了解，截至目前連署已超過500人。

▲中山大學學生發起「撤銷李眉蓁學位」連署。（圖／記者洪正達翻攝）

面對外界指控論文幾乎是「整本抄襲」，李眉蓁22日中午召開僅57秒的記者說明會，但都未正面回應自己論文的爭議，還把總統蔡英文、對手陳其邁、前高雄市長韓國瑜、前議長許崑源牽扯進來，同時更以通過中山大學審查為由，疑將抄襲責任推卸給學校。

▲中山大學學生發起「撤銷李眉蓁學位」連署。（圖／記者洪正達翻攝）

隨著高雄市長候選人李眉蓁論文風波水球越滾越大，漸漸引起中山大學學生反感，社會學系大四生黃柏翔發起連署，邀請在校生及畢業生勇敢表態，支持學校不畏壓力進行公平公正的審查，若抄襲數實，呼籲校方盡快撤銷李的學位。

黃柏翔表示，從22日晚上6點發起活動到現在，目前已突破500人參與連署，相信透過這樣的行為，能讓大家台灣人民知道，「中山絕對不能苟同李眉蓁的行為」。

黃柏翔再稱，由於李眉蓁畢業當年，剛好是台灣學界啟用「論文原創性比對系統」的前一年，所以她躲過了審查，但以目前學校的審核機制來看，很難再發生這樣的事情，因為現在學校非常重視、防範學術抄襲，如今卻因為李眉蓁個人行為讓學校名譽受損，實在令人生氣。

今（23）日早中山大學學生在中山大學隧道口、臨海二路哨船街口的連署記者會上，Wecare高雄主要幹部陳冠榮也一同出面聲援，他說，「國民黨推出『女版韓國瑜李眉蓁』進行論文詐欺、學位詐欺，面對這樣詐騙集團，我們高雄人要展現出我們態度及意志」，呼籲李要勇敢面對這次的抄襲事件，即刻宣布退選，並辭去市議員職位，「我們高雄人不需要你這樣的民意代表。」台灣基進的新聞部主任張柏楊則表示，「李眉蓁希望佛祖給他智慧，我認為她需要的是認錯的勇氣。」

▲▼中山大學學生發起「撤銷李眉蓁學位」連署。（圖／記者洪正達翻攝）