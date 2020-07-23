　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

撤銷李眉蓁學位！中山學生連署「突破500人」　Wecare聲援：請即刻宣布退選

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者洪正達、徐愷昕／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲案，22日召開記者會時，她除了把總統蔡英文也拖下水，同時也將責任意圖推卸給母校。對此，中山大學社會學系四年級學生黃柏翔發起連署，訴求學校嚴格審查李眉蓁的論文，若抄襲屬實，應取消學位，據了解，截至目前連署已超過500人。

▲▼中山大學學生連署發起撤銷李眉蓁學位。（圖／記者洪正達翻攝）

▲中山大學學生發起「撤銷李眉蓁學位」連署。（圖／記者洪正達翻攝）

面對外界指控論文幾乎是「整本抄襲」，李眉蓁22日中午召開僅57秒的記者說明會，但都未正面回應自己論文的爭議，還把總統蔡英文、對手陳其邁、前高雄市長韓國瑜、前議長許崑源牽扯進來，同時更以通過中山大學審查為由，疑將抄襲責任推卸給學校。

▲▼中山大學學生連署發起撤銷李眉蓁學位。（圖／記者洪正達翻攝）

▲中山大學學生發起「撤銷李眉蓁學位」連署。（圖／記者洪正達翻攝）

隨著高雄市長候選人李眉蓁論文風波水球越滾越大，漸漸引起中山大學學生反感，社會學系大四生黃柏翔發起連署，邀請在校生及畢業生勇敢表態，支持學校不畏壓力進行公平公正的審查，若抄襲數實，呼籲校方盡快撤銷李的學位。

黃柏翔表示，從22日晚上6點發起活動到現在，目前已突破500人參與連署，相信透過這樣的行為，能讓大家台灣人民知道，「中山絕對不能苟同李眉蓁的行為」。

黃柏翔再稱，由於李眉蓁畢業當年，剛好是台灣學界啟用「論文原創性比對系統」的前一年，所以她躲過了審查，但以目前學校的審核機制來看，很難再發生這樣的事情，因為現在學校非常重視、防範學術抄襲，如今卻因為李眉蓁個人行為讓學校名譽受損，實在令人生氣。

今（23）日早中山大學學生在中山大學隧道口、臨海二路哨船街口的連署記者會上，Wecare高雄主要幹部陳冠榮也一同出面聲援，他說，「國民黨推出『女版韓國瑜李眉蓁』進行論文詐欺、學位詐欺，面對這樣詐騙集團，我們高雄人要展現出我們態度及意志」，呼籲李要勇敢面對這次的抄襲事件，即刻宣布退選，並辭去市議員職位，「我們高雄人不需要你這樣的民意代表。」台灣基進的新聞部主任張柏楊則表示，「李眉蓁希望佛祖給他智慧，我認為她需要的是認錯的勇氣。」

▲▼中山大學學生連署發起撤銷李眉蓁學位。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼中山大學學生發起「撤銷李眉蓁學位」連署。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼中山大學學生連署發起撤銷李眉蓁學位。（圖／記者洪正達翻攝）

ET快訊
謝震武1集領6萬不是最高！　名嘴爆「劉寶傑驚人價碼」
快訊／李眉蓁爆哭道歉　宣布「放棄碩士學位」
冰飲大腸桿菌群超標！這三家名店都上榜…衛生局開罰3萬
快訊／客庄旅遊券「新登記方式」出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁防疫論文掛「第一作者」　詹長權：因他是主要貢獻者

疫情趨緩！蘇貞昌：擬8月開始再邀六都市長列席院會

李永得：文化部研擬修法　藝術品交易所得採分離課徵

民進黨提「三問」江啟臣：別神隱！快說明李眉蓁論文抄襲態度

快訊／蘇貞昌指示救援客庄券！唐鳳給藥方：這樣做最快解決

高一交換生因疫情返國想升級被卡　北市教育局允諾個案處理

快訊／論文抄襲風波！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

國民黨批蔡英文「自我放棄總統權力」：不敢徹查外交部電文是在怕什麼？

撤銷李眉蓁學位！中山學生連署「突破500人」　Wecare聲援：請即刻宣布退選

快訊／李眉蓁論文爆抄襲…中山人怒喊「撤銷學位」　校方說話了

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

陳其邁防疫論文掛「第一作者」　詹長權：因他是主要貢獻者

疫情趨緩！蘇貞昌：擬8月開始再邀六都市長列席院會

李永得：文化部研擬修法　藝術品交易所得採分離課徵

民進黨提「三問」江啟臣：別神隱！快說明李眉蓁論文抄襲態度

快訊／蘇貞昌指示救援客庄券！唐鳳給藥方：這樣做最快解決

高一交換生因疫情返國想升級被卡　北市教育局允諾個案處理

快訊／論文抄襲風波！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

國民黨批蔡英文「自我放棄總統權力」：不敢徹查外交部電文是在怕什麼？

撤銷李眉蓁學位！中山學生連署「突破500人」　Wecare聲援：請即刻宣布退選

快訊／李眉蓁論文爆抄襲…中山人怒喊「撤銷學位」　校方說話了

2.2萬坪IKEA新桃園店開幕　破百人潮排隊等開店

陳其邁防疫論文掛「第一作者」　詹長權：因他是主要貢獻者

曾淚訴「好想死...」　8旬深情翁忍痛成全「親手勒斃」病妻

疫情趨緩！蘇貞昌：擬8月開始再邀六都市長列席院會

李永得：文化部研擬修法　藝術品交易所得採分離課徵

尷尬！白襪農場大物「沒收全壘打」興奮振臂　手套卻不見了　

報復美方第一步！　南華早報：大陸將關閉美國駐成都領事館

民進黨提「三問」江啟臣：別神隱！快說明李眉蓁論文抄襲態度

台南模型槍店合法掩護非法　老闆把改造長短槍藏屏東表弟住處

快訊／蘇貞昌指示救援客庄券！唐鳳給藥方：這樣做最快解決

政治熱門新聞

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

Wecare高雄一張表曝李眉蓁抄論文

年輕人怒了！李眉蓁論文爆96％抄襲　台大學生會長狠批：搪塞高雄人

地方炸鍋要李眉蓁註銷黨籍　憂江啟臣再不出手恐如三峽大壩潰堤

台灣入列日本境管鬆綁名單　外交部：盼早日促成本案

「你到底幾公斤？」李眉蓁狂問韓國瑜體重

李眉蓁論文抄襲硬扯蔡英文　同黨議員：快道歉面對

快訊／蔡英文建議李眉蓁好好說明論文

李眉蓁論文96%抄來的！陳致中勸她宣佈退選

看愛奇藝被抓包　林楚茵：不是追劇是關切

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

內政部推「這張券」　不選號「單身的都來」

蔡壁如：防疫論文陳其邁掛「第一作者」凸顯權力傲慢

更多熱門

相關新聞

論文風波燒不停！李眉蓁再次出面回應

論文風波燒不停！李眉蓁再次出面回應

高雄市長補選進入最後倒數，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁卻遭踢爆其中山大學碩士論文有96%都是抄來的，由於李眉蓁於22日召開記者會時，對於論文內容等問題交代不清，而她23日公開露面，針對論文風波又再次給了回應。

即／中山人怒喊「撤銷李眉蓁學位」　校方說話了

即／中山人怒喊「撤銷李眉蓁學位」　校方說話了

陳其邁建議李眉蓁「出來面對」：再合理不過

陳其邁建議李眉蓁「出來面對」：再合理不過

三倍券兌領「四大守則」！換現攻略一次搞懂

三倍券兌領「四大守則」！換現攻略一次搞懂

李眉蓁抄襲　揭政商洗學歷陋習

李眉蓁抄襲　揭政商洗學歷陋習

關鍵字：

高雄事長補選中山大學李眉蓁連署論文抄襲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三！

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

國三連撞女導遊亡！親友：被逼上死亡團

藍又時掰了6年婚！休夫申請保護令

小三秘產2歲兒　三級片女神崩潰：下賤

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面