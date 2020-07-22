雙城論壇遭陸吃豆腐？　范雲諷對岸防疫：你連台灣的車尾燈都看不到

▲范雲臉書貼文。（翻攝自Facebook／范雲）



實習記者李佩弦／台北報導

2020雙城論壇22日上午召開，雙方就防疫經驗進行交流分享，不過，對岸媒體聲稱這次論壇是要「分享防疫經驗給台灣」，這讓民進黨立委范雲在臉書上開轟，「台灣成功的防疫經驗，你連車尾燈都看不到！」，並直指台北市柯市長堅持要在此刻辦論壇，然後被中國狠吃豆腐，不知下的是哪盤棋？

范雲上午發文指出，中國官員是轉個彎想批評台北吧，中國的媒體都寫了，「大陸在防疫、抗疫方面都做得比台灣嚴謹，不論是入境者集中格離或小區管裡，台北市若能藉著「雙城論壇」平台做更多有益於台灣抗疫的工作，將這些經驗分享給台灣其他城市，對台灣是有益的」。

范雲對於對岸指經驗要分享給台灣相當不以為然，她痛批，「中共官員愛說笑，分享防疫經驗給台灣？台灣成功的防疫經驗，你連車尾燈都看不到！」若中國覺得台北防疫做得差，那就直說啊！否則，說自己防疫比台灣好，只會成為國際大笑話。

范雲也質疑，柯文哲堅持要在此刻辦論壇，然後被狠吃豆腐，不知道又是在下哪一種的好大一盤棋？

針對雙城論壇舉辦時機的爭議，柯文哲認為，兩岸之間雖然仍有僵局，也各有堅持，我們應該共同追求兩岸的和平發展，況且上海依舊有可以學習的地方，比如說他們有封城，但台灣沒有，所以這部分的經驗是可以互相交流學習的，他認為還是主張五個互相，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，強調解決問題，而不是增加更多問題。

▼柯文哲、范雲。（合成圖／ETtoday資料照）

