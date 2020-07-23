冷氣開「舒眠26度」！睡覺一半總被熱醒…專家揭關鍵原因

▲夏天睡覺吹冷氣，若想要靠「舒眠」功能一夜好眠，是有撇步的。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

炎炎夏季到來，不少家庭都在吹冷氣消暑，想在夏天一夜好眠，對許多人來說，「吹冷氣」是一定要的！但最近有不少網友發現，晚上睡覺如果把冷氣溫度設定在「26度」，再開啟「舒眠」功能後，半夜常常會被熱醒，完全無法達到舒眠效果。專業的冷氣師傅表示，想要晚上睡覺靠冷氣的「舒眠」功能省電又不被熱醒，是有小撇步的。

據《三立新聞網》報導，冷氣師傅林先生透露，大部分冷氣機型的舒眠功能，是會每小時讓溫度提高0.5℃，4小時溫度會提高2℃。這樣的設計，主要是考量人體在入睡後，體溫會下降，才會稍微把冷氣的溫度提高，讓睡眠過程更舒適，同時達到省電節能效果。

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但師傅表示，都冷氣的「舒眠」鍵啟動後，冷氣房會在1~4小時內，把溫度自動調升1~2度。所以如果一開始就把冷氣房溫度設在最舒適的26度，若再按下「舒眠」鍵，室內溫度過了一段時間，就會達到比較比較悶熱的28度。

所以，若想要舒眠一整晚又不被熱醒，師傅透露，若以晚上10點啟動冷氣的舒眠功能開始算起，若將溫度設定在26℃，按下舒眠功能、再搭配電風扇使用，一直到天亮，室內都能維持28℃的溫度，冷氣節電可達到12%以上，可為荷包省下不少錢。但若覺得28度太熱，建議可將溫度在往下設定至24至25度，當舒眠功能啟動時，就算不搭配電風扇，也能停留在最舒適的26度上下，半夜就比較能避免被熱醒的問題了。

▼冷氣調舒眠，不少人最後都被熱醒。（圖／取自免費圖庫pixabay）



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