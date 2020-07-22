「你到底幾公斤？」李眉蓁質詢狂問韓國瑜體重　網友：拍馬屁

▲李眉蓁。（圖／翻攝高雄市議會）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁先前傳出競選MV有爭議，上線不到一天就下架，如今身陷論文抄襲風波，就連過去質詢前高雄市長韓國瑜的會議紀錄也被翻出。她去年質詢時，狂問韓國瑜體重，讓網友直呼「專業拍馬屁」、「真的是在質詢嗎？」

身為高雄人的時事評論家溫朗東在臉書表示，想來想去，想不通李眉蓁有什麼優點，後來複習一下2019年5月29日李眉蓁議員質詢韓國瑜的逐字稿，發現還蠻會拍馬屁的。

李眉蓁質詢時表示，以前高雄的總質詢都沒人關心，沒想到這一次所有媒體都下來，大家總質詢特別緊張，「我也覺得幾年前才剛當議員的時候，一直有議員提出『華視南遷』，那時候只有 1 家電視台， 結果現在全部都南遷了，就是因為韓國瑜一個人，所以這個是我們市長創造的奇蹟，非常不簡單」。

李眉蓁也很關心韓國瑜的體重。她說，「每次如果有鏡頭來的時候，大家都搶著跑去跟你拍照，我相信我們很多黨籍的議員也都希望跟你站在一起拍照，可是說實在的，我實在是很不喜歡站在你旁邊跟你在一起拍照，為什麼？因為現在很多網友說我看起來比市長還要胖，這樣子就不好了，對不對？」

▲李眉蓁質詢韓國瑜。（圖／翻攝高雄市議會）

李眉蓁提到，「所以我站在你旁邊， 我又高又比你胖，我真的很不想站在你旁邊，我希望就站在你後面。市長，你現在真的是太瘦了，我可以請教市長說，你現在到底是幾公斤嗎？就是我真的很想知道，你是不是真的比我還要瘦，你到底是幾公斤？」

除了體重之外，李眉蓁當時也提到，非常注意韓國瑜的身體健康。她說，跑行程的時候，大家都會關心韓國瑜有沒有吃飯，為什麼那麼瘦？市府團隊上任後會有一個健康檢查，「我不知道市長，因為你上任之後， 又馬上直接出國三次，去星馬、港澳、大陸，接下來又到美國去，這段時間馬不停蹄的，你去做健康檢查了沒有？」

李眉蓁提及，前總統馬英九擔任市長時，體檢結果是變胖又變高，「可是你當了市長之後變得這麼瘦， 到底你的身體狀況到底怎麼樣？我先請教市長，你現在幾公斤，你去做體檢了嗎？請市長回答。」

韓國瑜表示，感謝李眉蓁關切市府團隊，市長以及各局處首長的健康狀況，所有局處首長的健康情況，每一年都有健康檢查，他目前還沒有健康檢查，因為太忙，「我來高雄的時候是68公斤，現在大概只剩下64 公斤。以上特別報告，謝謝」。

李眉蓁聽完後還說，「還好你跟我差不多，還好我沒有比你胖。市長，我把這件事情提醒出來，就是希望你真的要注重你的健康，未來還有很長的路要走。」

許多網友看完質詢內容後紛紛表示，「他好關心市長幾公斤」、「完全不知所云」、「廢話連篇，馬屁拍好拍滿」、「這離題的作文，應該0分吧！」、「專業拍馬屁，這在社會上可以混得不錯，但是當市長，真的不自量力」、「她真的是在質詢嗎？」