台東名醫郭成興狂奔接生　尋找熱心「摩托車天使」

▲ 台東名醫郭成興（左）狂奔接生，臉書尋找熱心「摩托車天使」（圖／翻攝郭成興臉書）

記者楊漢聲／台東報導

台東婦產科名醫郭成興20日晚間在臉書貼出尋人啟事，尋找19日在台東市杭州街載他的「摩托車天使」。他表示，當日與兒子在運動時接到產婦難產的電話，他情急原打算用跑的狂奔回醫院，但半路感覺心臟不舒服便在路旁攔了一名女騎士請求協助送他到醫院接生，現在貼文尋找「摩托車天使」，希望能和她分享新生命的喜悅。

曾獲得醫療奉獻獎的台東基督教醫院醫師郭成興，19日晚上和兒子在鐵道漫步，突然接到醫院產房緊急電話，立馬狂奔，因為當下附近沒有計程車可搭，只好一路用跑的，原本還期待路上會遇到警察，但沒有於是隨手看看有沒有好心人可以幫忙，沒想到一試就成功，一名熱心女騎士緊急送他到醫院。

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郭成興說，女騎士感覺是名外出買東西的婦女，且看過診所以認識他，因為要趕著到產房連問姓氏都沒有向其詢問，在臉書貼文：「真的很抱歉，希望摩托車天使能和我連絡，也讓您分享新生命的喜悅」。趕到產房後反而是寶寶不乖乖出來，由3位產房護理師努力加上真空吸引才終於聽到baby的哭聲！

對此，台東有許多郭成興的忠實粉絲及臉友，紛紛轉分享協助尋找女騎士，並留言說「感恩有您 （郭醫師），感恩摩托車天使，感恩辛苦的接生團隊」、「郭醫師辛苦你了，謝謝好心機車騎士」。

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