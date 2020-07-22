1萬盒16分鐘完售！超商加賣5千盒「薰衣紫醫療口罩」　7/24起「1人限購1盒」

▲上一波16分鐘完售1萬盒！超商加賣5千盒「薰衣紫醫療口罩」，7/24起「1人限購1盒」。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／台北報導

特殊色口罩又來了！萊爾富超商18日於自創企業版口罩預購系統Life-ET機台，開賣「薰衣紫」色醫療口罩限量1萬盒，上線不到16分鐘全數完售突破紀錄，為彌補上一波排隊沒搶到的民眾缺憾，積極與供應商再爭取到加量5千盒的薰衣紫口罩，將於7/24上午7點開放預購，1人限購1盒，售完為止。

▲萊爾富自創「企業版」口罩預購系統，用三倍券也能買。（圖／萊爾富提供）

萊爾富表示，為了不讓民眾等待，敲定於第一時間7/24(五)上午7點準時開賣「薰衣紫」醫療口罩，仍維持每盒50入特價349元，1人限購1盒（不能代購），民眾可於24日上午7:00到萊爾富Life-ET機台進行預購，無藥商門市及特殊門市除外，其餘有參與口罩預購門市全台約1300多家，限量售完為止。

▲加賣5千盒「薰衣紫醫療口罩」。（圖／萊爾富提供）

業者也預告，預計下一款推出「淡橙橘」醫療口罩，為民眾防疫新生活增添多元、豐富的色彩。另外在7月28日前，民眾到萊爾富門市使用「振興三倍券-紙本券」購物，出示「Hi-Life VIP」APP會員條碼，單筆消費滿500元，再送購物金200元。

預購流程：

民眾可於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，民眾手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，約1分鐘就能快速完成「炫彩口罩」預訂，8月7日後再回原購買門市進行取貨。