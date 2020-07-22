全國最大BOT投資！新北市立土城醫院正式營運　守護土樹三鶯120萬民眾健康

▲ 新北市立土城醫院正式營運，守護土樹三鶯120萬民眾健康。（圖／新北市衛生局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市立土城醫院22日由市長侯友宜與長庚醫療財團法人王瑞慧董事長共同主持開幕儀式。侯友宜表示，土城醫院自他擔任副市長即責由相關局處組成團隊，歷經千辛萬苦，如今終於瓜熟落地，首任院長黃璟隆率長庚醫療體系結合社區醫療、整合性醫療及急重症醫療等特色，1年可以提供85萬門診人次及20萬的住院床日，服務土城、樹林、三峽、鶯歌120萬市民，落實在地醫療，讓新北市的醫療網更加健全。

侯友宜指出，土城醫院是新北市重大施政計畫之一。從2011年開始籌設，即由各局處定期召開會議協調並追辦進度，歷經都市計畫變更與用地取得，又突遇斬龍山文化遺址搶救挖掘、疊葬遷移及水土保持等，期間篳路藍縷，經逐一克服後終於在2014年7月與長庚簽約並於2015年底動土；2018年12月20日上樑、2019年10月29日取得使用執照；2020年4月23日試營運，如今正式開幕。

特別的是，4月期間國內正遭逢新冠疫情嚴峻之際，土城醫院試營運，也為新北市投入大批訓練有素的第一線抗疫生力軍，大幅提升新北市防疫能量。市長侯友宜也藉著開幕儀式，再度感謝土城醫院所有的醫護及醫事同仁，在疫情高漲期間努力守護市民健康。

衛生局長陳潤秋表示，土城醫院基地面積9250坪，總樓地板面積4萬1996坪，為地下3層、地上15層，共規劃39個醫療專科，1058個病床的區域級教學醫院，投資金額已達75億，是國內繼雙和醫院及臺南市立安南醫院，第3家、也是投資金額最大的BOT醫院，由長庚集團興建並提供服務，可舒緩新北市長期醫療不足的困境。此外，低收入、身心障礙者、70歲以上免收掛號費，低收入戶及身心障礙者部分負擔由醫院吸收，善盡市立醫院的社會責任。

首任院長黃璟隆表示，土城醫院由長庚體系之醫療團隊組成，提供在地民眾醫學中心等級之醫療服務，除致力於發展急性腦中風、急性冠心症、急性外傷與高危險妊娠產婦等急重症醫療外，更以守護土樹三鶯地區民眾健康為目標，發展兒童醫療、老人整合性照護、早期療育和癌症治療等整合性醫療照護服務。

「全心」的服務從一樓大廳櫃台設計85公分低階檯面，提升民眾掛號、繳費時的舒適性。門診候診區設置「悠遊卡繳費機」及新型紙幣全循環「自助繳費機」，以利分散繳費人流，建立一站式住出院友善服務流程，增升民眾就醫便利性。藥局引進最新「智能調劑台」提升用藥安全，並建置中央監控「氣送傳輸系統」連結各病房護理站，即時將住院病人檢體傳送至檢驗科。

黃璟隆說，全院設計導入黃金級綠建築及銀級智慧型建築標準設計，融合人文公共藝術設計，各處都可看到大型的公共藝術作品，為整體空間增添溫暖的文創藝術氣息，讓民眾不覺得自己身處在醫院，反而更像在展覽場一樣的放鬆。另提供免費接駁公車，往返土城醫院與捷運土城站及永寧站，提供更好的就醫品質與環境，守護市民的健康。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活