西門町峨眉停車場雙屍命案　兇手陳福祥三度判死刑再遭撤銷

▲西門町雙屍命案兇手陳福祥，死刑再遭撤銷。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

西門町峨眉停車場2015年發生雙屍命案，2名販毒集團小弟因為毒品買賣黑吃黑，2人遭槍殺後被堆疊在汽車後座。檢警事後逮捕兇手陳福祥，一二審、更一審三度判處死刑。案經上訴，最高法院審理後，22日再度撤銷陳福祥的死刑判決，發回高院更二審。

本案案發於2015年1月間，台中市販毒集團成員蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲），因為大哥遭捕後急需貨源。2人透過台中海線大哥陳威宇的關係，找上自稱有K他命10公斤的天道盟不倒會成員陳福祥，雙方議定440萬元成交。

案發當天上午進行交易，陳福祥命2人將車開進人跡罕至的西門町峨眉停車場6樓。車輛停妥後，陳男說口渴，叫蔡鎧陽先去買飲料。蔡鎧陽離開後，陳男隨即掏槍壓制蔡宗育，企圖奪走現金，但現金不在車上。陳男命蔡宗育打電話回報「貨已取到」，隨即連開4槍殺害蔡宗育，之後又槍殺買飲料回來的蔡鎧陽。

陳男將2人屍體堆疊在後座，立刻離開走入電梯並清槍，全不顧忌電梯內尚有其他乘客，隨即搭計程車前往陳威宇處，取走440萬現金後逃亡。警方發布通緝，並查出陳男喜歡瀏覽色情網站，對他展開電信監控。多日跟監後，趁著陳男熟睡之際，警方在清晨6點半攻堅，霹靂小組12秒內就破門而入，逮捕陳福祥，並以殺人罪嫌提起公訴。

一二審、更一審均認定他犯下2個殺人罪，也都認為他犯案手段兇殘，因此均判處死刑。案經上訴最高法院，最高法院審理後，認為陳福祥持有行兇槍彈之目的究竟為何？與所犯殺人罪間法律關係如何論斷，仍欠明瞭。另外最高法院也認為，原審並未將陳福祥殺人的動機釐清，判決事實有疏漏，因此撤銷陳福祥的更一審死刑判決，再度發回高等法院更二審。