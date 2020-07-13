警界防疫尖兵104人獲表揚　蘇貞昌：繼續超前部屬、嚴打街頭暴力

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇13日出席警察防疫尖兵表揚大會。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇等人13日上午到圓山飯店會議廳出席警政署舉辦的「警察防疫尖兵表揚活動」，蘇揆感謝全體警察同仁對於協助防疫工作的付出與辛勞，表揚活動由24個警察機關團體、總計有104位警界防疫尖兵代表全體警察同仁接受表揚。蘇貞昌也勉勵警察同仁繼續守護臺灣社會治安，讓全體國人安心。

蘇貞昌表示：「感謝警察同仁在台灣防疫工作期間，防疫作為皆能以偵辦重大刑案態度讓台灣防疫工作滴水不漏，根據警政署統計資料顯示，警方協尋居家檢疫隔離失聯者計956人、配合民政、衛生機關執行智慧科技輔助居家隔離數量高達18萬9,920人次。

另外在台灣新冠肺炎（covid-19）協助複查確診案例疫調81案；投入邊境管制防疫警力近33萬8千多人次；進駐集中檢疫場所提供安全維護人力達24個場所，進駐警力目前606人，累計出勤警力6萬3,585人次。

防疫所統計收容民眾累計亦達6,089人；另外警方查辦偵處假消息575件，以及其他防疫相關事項等，全力配合政府防制肺炎疫情擴散，警政署今天藉由表揚全國警界防疫尖兵，並向沒在場的全國警察同仁致上最高謝意，因全台警力無私奉獻日夜操勞，才能讓國內進入鬆綁的防疫新生活。」

蘇貞昌對警政署辦理治安及防疫工作有3項新指示：包含在防疫工作上，雖然國內疫情已趨緩，但國際疫情卻仍嚴峻，要求警察人員，仍應做好各項防疫工作，超前部署，不可讓疫情有反撲的機會。

另外，政府為振興經濟發放「振興三倍券」，將於7月15日開始使用，為防民眾遭受不法分子利用蒙受損失，請全國警察同仁針對假訊息查處及防詐騙案件，積極配合查處偵辦安定民心。另外蘇貞昌還要求警方針對近來頻傳的街頭暴力、聚眾鬥毆等破壞社會治安行為，應迅速偵辦，壓制暴力脫序行為的囂張氣焰，維護社會秩序安定。

【其他新聞】



►獨／噁教主少龍！稱精水助女眾修行 逼舌吻搓舔欲性侵卻「硬不起來」

►招「仙女班」上百名處女當後宮佳麗 涉詐財又性侵！少龍狼狽移送

►誆「世界末日」買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪僕人性奴

想吃豪華午晚餐



犒賞自己來吃頓好的

