中市安城專案啟動　楊源明撂重話：不配合將「干涉」到關門歇業

▲台中市警方自15日起至17日連續3天規劃執行「安城專案」。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

國內近日接連發生數起重大治安事件，為避免不良模仿效應造成治安危害，台中市警方自15日起至17日連續3天規劃執行「安城專案」，實施封閉式密集性臨檢及掃蕩黑道幫派、槍、毒，期徹底肅清暴力亂源，安定台中市治安狀況。台中市警局長楊源明表示，業者對於聚眾滋事要做好預防措施，若無法有效配合約制，將採行政干預手段及第三方警政作為，直到關門歇業為止

警方表示，「安城專案」就是安定城市治安，讓民眾安心，除針對轄內舞廳、夜店、飲酒店等易滋事場所，實施一天多次密集性封閉式擴大臨（路）檢勤務外，另針對非法槍械、黑道幫派及毒品案件，加強檢肅查緝。同時，各分局偵查隊亦規劃針對黑道幫派據點、營業或圍事場所，實施威力掃蕩臨檢勤務。

本次「安城專案」威力掃蕩截至7月17日止，台中市警方共動員警力1831人次、執行臨檢處所437處、路檢處所348處，共查獲非法槍械3枝（含改造美式MK18突擊步槍1枝）、毒品案件63件85人（其中藥頭35人）、賭博案3件20人、地下錢莊1件1人、通緝犯15人、公共危險案4件4人、失蹤人口3件3人等案件，成效良好。

楊源明表示，針對街頭聚眾鬥毆及任何暴力犯罪，警方一定會強勢執法、快速打擊、短期內迅速破案，並呼籲業者對於聚眾滋事也要做好預防措施，若無法有效配合約制，將採行政干預手段及第三方警政作為，直到關門歇業為止。警察局將持續針對易滋事場所及特定營業場所，實施一天多次及重點、密集方式臨檢，並結合周邊道路封鎖式路檢勤務及第三方警政作為，以有效發揮打擊犯罪震懾不法功能，保障民眾安居樂業、提供優質生活環境。

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