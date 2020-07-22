快訊／秦偉涉連續性侵8女！女造型師哭訴提告　更一審駁回維持4年徒刑

▲秦偉性侵案更一審宣判。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

藝人秦偉被控連續性侵案，最高法院日前將他性侵2名被害人的部分判刑定讞，執行有期徒刑6年，秦偉發監。但他被控性侵女造型師部分，被撤銷發回高等法院更一審。更審部分於22日宣判駁回，維持原判有期徒刑4年，全案可上訴。

秦偉演藝生涯因遇到火災，一度中斷，但回歸演藝圈後又創造事業高峰。不過2016年7月，一名女造型師透過臉書指控秦偉性侵，並提到多名被害女性，也向她哭訴遭到秦偉性侵，年紀最輕僅有14歲，女造型師決定提出告訴。全案交檢警單位查辦。檢方查出秦偉利用藝人身分，連續性侵8女，檢方最後以7次「強制性交」、3次「強制性交未遂」等，共10項罪名對秦偉起訴。

一審法院審理後，認定秦偉對女造型師、女編劇以及一名女粉絲，共3名被害人性侵，分別判刑4年，合併執行有期徒刑8年。二審高等法院仍認定秦偉對3名女子性侵，駁回上訴，維持8年刑期。而全案上訴第三審後，最高法院4月間將秦偉性侵其中2女的部分駁回；另外性侵女造型師部分則撤銷，發回高等法院更一審。秦偉最後被定應執行6年，並於4月14日到南投地檢署發監，隨後轉台中監獄執行。

更一審僅審理性侵女造型師的部分，女造型師指控，2010年7月間，秦偉邀請她到信義路住處做造型，趁著她在房間挑選衣服時，秦偉將她強壓在床上。她雖拉住褲子喊「不要」，但秦偉竟說「不要就是要」，性侵得逞。案件遭起訴後，秦偉辯稱與女造型師是情侶，但一審法官當庭詢問他若是情侶，曾到什麼餐廳用餐？出遊？秦偉全都答不出來，因此一審法院認定他說謊，予以判刑4年。二審也認定秦偉說謊，駁回此部分上訴。

而秦偉於更一審時，仍舊維持雙方是情侶的供詞。全案於22日宣判，高院更一審合議庭根據女造型師的說法，以及其他客觀證據佐證，仍認定秦偉有罪。高院審酌秦偉為資深演藝人員，卻未能珍惜所具有之公眾人物地位，竟為滿足自身之性慾，無視女造型師已明確表示不要並抵抗其性交而性侵，嚴重侵害她的人格權益、身心受創至鉅；且秦偉犯後否認犯行、未有悔意，亦迄未賠償被害人所受損害，犯後態度欠佳，高院因此仍將他判刑4年。可上訴。