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屏東藥頭載女友購物被逮　住處「棉被袋」驚見美製M4突擊步槍

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▲▼刑大掃黑 。（圖／記者洪正達攝）

▲辦案人員從棉被袋中搜出一把罕見的美製M4突擊步槍。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

潮州黃姓男子因販毒遭檢調單位盯上，高雄市刑大接獲線報後展開布線調查，15日趁他在女友出門購物臨停時，辦案人員衝上前將他逮捕，在車上搜出毒品，並在租屋處起獲一支罕見的美製突擊步槍及子彈70發，訊後依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。

據了解，黃男（45歲）曾在10多年前也因毒品案入獄，黃父原本希望他出獄後改過自新，將家中的近6000坪的芋園交給他管理，該片芋園早就疏於管理且雜草重生，黃男仍在重獲自由後操起販毒老本行，甚至擁槍自重，直到市刑大去年接獲一件毒品案時，循線追查後發現黃男就是源頭。

▲▼刑大掃黑 。（圖／記者洪正達攝）

▲辦案人員在黃男車上搜出海洛英及安非他命。（圖／記者洪正達翻攝）

市刑大展開布線跟監後，發現黃男生性相當狡猾，每次開車出門後都會冷不防的駛進暗巷後熄火，試探是否有人跟蹤，辦案人員也相當謹慎小心，生怕風聲走漏讓黃男逃逸．就在7月15日，辦案人員發現黃男開車載女友到屏東市購物，趁他女友下車臨停後，大批幹員蜂擁而上前後包抄逮捕，在車上起出海洛英48.5公克及安非他命236.8公克，隨後幹員進到黃男的租屋處進行搜索後，又在棉被袋中搜出一支罕見的美製M4突擊步槍及9厘米子彈70發。

辦案人員私底下也透露，當時槍枝藏在棉被袋中，外層再以厚棉被包裹，外型很難讓人聯想到有藏槍，所幸最後仍不放棄搜索，最後就找到了這把罕見的槍枝，黃男也在偵訊時更稱槍枝以20萬元買來，全案依毒品罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，並將持續追查槍枝來源。

▲▼刑大掃黑 。（圖／記者洪正達攝）

▲偵八隊隊長黃政義說明偵辦過程。（圖／記者洪正達攝）

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