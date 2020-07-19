相遇1920台北市　台北探索館小志工研習營20日開放報名

▲台北探索館導覽培訓課程帶領小志工一同學習博物館志工導覽技巧 。（圖／觀傳局提供）

記者楊亞璇／台北報導

一年一度的台北探索館「小志工研習營」來了！今年適逢台北設市一百週年，台北探索館針對喜歡文化歷史、對導覽有興趣的小朋友，舉辦《相遇1920台北市－台北城市古今巡禮》小志工研習營，20日起開放國小四至六年級學童網路報名，正取60名，通過研習後，將有機會擔任探索館正式小志工。

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▲本次課程將帶領小朋友走讀大稻埕認識不一樣的台北風貌 。（圖／觀傳局提供）

觀傳局表示，今年度的小志工研習營以《相遇1920台北市－台北城市古今巡禮》為主題，自8月17日至29日規劃「漫步大稻埕」、「台北城市絹印工作坊」、「導覽技巧培訓」等主題課程，深度認識台北市百年來的文化歷程，用多元、生動化的方式培訓學童們成為導覽小志工，歡迎國小四年級至六年級的學童免費報名參加。報名日期自7月20日上午10點起至7月31日上午10點止，共兩梯次，每梯次正取30名、備取20名，正備取名單將於8月3日上午抽出並公告於台北探索館官網。

▲《黃阿瑪相遇1920臺北市》特展8月6日起於台北探索館展出。（圖／觀傳局提供）

觀傳局城市旅遊科科長朱品澤表示，今年度台北探索館小志工研習營除了延續經典的導覽培訓課程外，更增加「設市百年」特展主題課程，展覽攜手知名圖像品牌－黃阿瑪的後宮生活，策劃《黃阿瑪相遇1920臺北市》特展，還將探訪大稻埕街區、臺灣新文化運動紀念館等重要文化知識場域。



除認識台北摩登文化，了解日本時期兒童生活外，另有「台北城市絹印工作坊」，現場指導小朋友們以絹印的方式設計專屬衣服與帆布袋，研習營尾聲特別安排成果發表會結訓典禮，讓小朋友們穿著自己設計的服飾，發揮創意將研習經驗分享給大家。



活動報名、活動簡章下載，更多活動訊息詳見台北探索館官網，或於上班時間洽活動專線：02-7721-6955分機2。