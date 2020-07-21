韓國瑜任內著名地標要拆了！「愛河．愛之鯨」7月22日退場原因曝光



▲愛河七賢橋旁的「愛河．愛之鯨」大型公共藝術 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

經過近200天的展出矗立於愛河七賢橋旁的「愛河．愛之鯨」大型公共藝術，將於22日美麗退場，高雄市政府觀光局表示，考量颱風汛期風險，並尊重策展單位決定，「愛河．愛之鯨」將於明天進行移除，也為作品留下記憶中最漂亮的身影，觀光局也將持續推動區域觀光品牌，打造「愛河藝廊」。

▲愛河七賢橋旁的「愛河．愛之鯨」大型公共藝術22日將拆除 。（圖／記者洪正達攝）

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高雄觀光打卡新地標，矗立於愛河環境藝術裝置「愛河．愛之鯨」，在今年1月21日正式於高雄愛河亮相，前高雄市長韓國瑜還曾親自蒞臨剪綵開幕，「愛河．愛之鯨」作品水面上14公尺，水面下4公尺，重達50公噸，原規劃展期至3月31日，並於5月汛期前拆除，後因愛河水舞延長至6月底，經市府協調展出單位特別將「愛之鯨」展期延長至6月30日，並預購鋼纜以加強防颱措施，展期總計193天。

不過「愛之鯨」作品表面因採用環保回收物(塑料)組裝而成，屬於臨時性裝置藝術作品，難以長期保留，且維護管理成本極高，民間展出單位考量8~9月為颱風頻繁季節，風險難以掌控，經協調在安全前提下儘可能延長展出時間，民間展出單位決定於22日進行拆除，並完整忠實紀錄全過程。

觀光局代理局長邱俊龍表示，今年為高雄區域觀光元年，自推動「愛河行旅」區域觀光品牌專案，已陸續設置特色貨櫃聚落，愛河餐車水岸市集活動，音樂水舞秀、環境裝置藝術「愛之鯨」及引入粉紅天鵝船，初步型塑愛河水岸藝廊。後續仍將持續尋求民間廠商贊助合作，完整型塑「愛河藝廊」，成為高雄著名的國際觀光亮點。