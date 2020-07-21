第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食好物好所在」出爐　美食令老饕驚艷

▲第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」出爐，美食令老饕驚艷。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣府為展現各鄉鎮市在地產業特色，辦理第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」活動，宜蘭超過百家業者報名角逐，各組前10名出爐，並在21日接受頒獎，宜蘭美食是讓老饕驚艷。

「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」10大好食飯店組分別是中冠礁溪大飯店「百秘傳承藥膳烤雞餐」、兆品酒店礁溪「廣式一品鴨五吃」、宜蘭力麗威斯汀度假酒店「蔥滿愛丹麥小吐司」、品文旅礁溪「蘭陽金棗鴨賞溫泉Pizza」、礁溪晶泉丰旅「龍蝦海陸鍋物套餐」、貳十二度行旅「水煮牛肉鍋」、綠舞國際觀光飯店「金瓜揚出豆腐」、礁溪山形閣山友拉麵「豚骨三星蔥韭香拉麵」、礁溪老爺酒店「蘭陽鴨賞彩椒濃湯」、礁溪寒沐酒店「松露青匙老菜飯」。

餐館組有Zozowater Cafe／ 佐佐清水「清澄福祿乳酪蛋糕」、大溪廟口海產小吃「沙母煲粥」、有蟲咬物文創餐屋「香辣濃郁花生鍋」、百匯窯烤雞餐廳「窯烤雞」、老豫仔專業水餃館「高麗菜手工水餃」、壯圍穀倉 風味料理餐廳「割稻飯」、金岳社區莎韻部落廚房「酸醬得門糆」、茶宴「水煮牛」、莊茶國際有限公司「萌芽龍珠/茶」、藏酒酒莊「金棗酒粕麵包雞」。

小吃・飲品組有八寶冬粉、山藥桂花紫米紅豆、糕渣、卜肉、照燒皮蛋、將軍茶葉蛋、牛肉麵、紅茶牛舌餅、白玉豆花、辣椒冰淇淋，農漁特產品組有蔥燒餅、米花釀、飛虎魚丸等。

宜蘭特色商品組平安順興宜蘭碗、三星蔥聰明筆、海藻燈、本草鋼木筆、龜山島茶具組，特別獎有水果口味石花凍、土紅心芭樂紅寶石生乳捲、Formosa 巴薩米克醋，最讚人氣獎則是蘭田穀王烘焙坊「三星蔥鹹蛋糕」。

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