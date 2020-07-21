雪佛蘭C7山路彎道遭撞毀容　買不到半年估修50萬！車主身分曝

記者陳以昇／新北報導

新北市一名25歲的吳姓騎士，19日騎車經過新莊區壽山路福德宮附近，疑彎道過彎失控，與對向一部價值500多萬的超跑Chevrolet Corvette C7（雪佛蘭）擦撞，騎士騰空飛起四肢擦挫傷，駕駛初估才買半年的超跑維修費用約5、60萬元，詳細肇責待警方調查。

▲雪佛蘭超跑左車身被騎士撞壞，車廠初估維修費用約5、60萬元。（圖／翻攝自臉書社團，下同）

有民眾在臉書分享這段事故的行車記錄器，當時吳姓機車騎士行駛在新北市新莊區壽山路，到一個轉彎處，疑不熟路況，過彎轉向不足，整輛車衝出雙黃線，正好撞上對向一部黃色Chevrolet Corvette C7（雪佛蘭）超跑。

吳姓機車騎士撞上跑車車身後騰空飛起，整個人在地上翻滾好幾圈，後方疾駛而來的機車也差點追撞；這起事故造成吳男四肢擦挫傷，經送往輔大醫院救治沒有大礙，警方後續將調查事故發生原因。

雪佛蘭駕駛袁姓男子（23歲）是桃園已故議員袁明星的兒子，他表示當時在彎道有看到機車疾駛而來，想要閃避，但是前面有一輛貨車，旁邊是山壁，根本閃不掉；當時被撞時，立刻下車察看騎士傷勢；他說車子才剛買不到半年，新車價大約500多萬元，事發後車子的左側葉子板，車門、左後視鏡、後葉子板都有損傷，目前車廠初估維修費用約5、60萬。

另據了解，袁男所駕駛的這台雪佛蘭C7，是屬於美系入門超跑，除了迷人的肌肉線條外，還提供四百多匹馬力、將近70公斤米的扭力，0到100公里的加速在4秒之內就能夠達成，搭配上狂暴的排氣聲浪，讓許多車主忍不住選為夢幻車款。

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