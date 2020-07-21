差1碼20.8億掰了！威力彩開獎「3注中貳獎」　還是能抱走1172萬元

▲威力彩開獎，有3注中貳獎抱走千萬獎金。（示意圖／記者紀佳妘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台彩20日晚間開出第109000058期威力彩，頭獎21億元仍未送出，確定連槓46期、成為史上第二長。不過台彩也公布，共有3注中了貳獎，將各得1172萬9875元。而下一期威力彩會在23日開獎，頭獎上看25億元。

第109000058期威力彩號碼20日開出，第一區由小到大依序是04、15、20、22、26、37，第二區01。就有3注第1區6碼全中，抱走貳獎3518萬9627元，均分下來，每個下注者可得1172萬9875元。

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雖然抱走千萬元獎金，但畢竟僅差第二區01號，和頭獎21億擦身而過，也讓人相當扼腕。下一期威力彩將在7月23日開獎，台彩預估銷售額大約可達12億元，頭獎累積金額應能上看25億元。

▲威力彩。（示意圖／記者柯沛辰攝）

另外，20日也開獎今彩539，號碼由小到大依序是02、22、23、32、39，全台共2注中頭獎800萬元，分別是苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路158號1樓的「迎來發彩券行」，以及高雄市三民區九如二路524號的「鑫彩富彩券行」。