打LOL意見不合...他「遊戲大廳怒噴」女隊友：下面臭得跟水溝一樣，老子要收驚

▲阿正打遊戲時辱罵小花，因此遭判拘役15日。（圖／示意圖，無關本案／Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿正」（化名）日前在玩網路遊戲時，因為與另名玩家「小花」（化名）意見不合，竟然就對她怒罵，「醜女、下面臭得跟水溝一樣」、「長這麼醜」、「明天寄大便去你家」等語。對此，台中地院審理後，判處阿正拘役20日，得易科罰金。

判決指出，阿正與小花都是網路遊戲英雄聯盟的玩家，但他卻因為與對方意見不合，就基於公然污辱、恐嚇危害安全之犯意，在遊戲聊天大廳對著小花辱罵並恫稱，「你怎麼長這麼醜，你還敢貼照片喔，嚇死我，老子明天要去收驚了，嚇死人喔」。

除此之外，阿正還辱罵小花，「長那鳥樣，下面臭得跟水溝一樣」甚至還恐嚇對方，「明天扁死你、明天寄大便去你家」等，皆足以貶損小花的名譽且讓她心生畏懼，因此向警方報案。

對此，法官審酌，阿正不以理性方式，處理與小花的遊戲問題，且未能控制其情緒，出言公然污辱並恐嚇對方，導致對方心生畏懼，顯見其欠缺法治觀念，惟念其犯後坦承犯行，並當庭向小花道歉，並考量其無前科、素行良好，因此依犯恐嚇危安罪，判他拘役15日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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