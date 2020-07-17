韓粉嗆英粉「腦子長綠霉」　基隆地檢署：可受公評不起訴

▲ 韓英雙粉網路互嗆擦槍走火提告，「腦子長綠霉」可受公評不起訴。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者郭世賢／基隆報導

2019年第十五屆總統、副總統選舉，期間不但選情激烈，韓英雙方支持者也在網路間不斷「明爭暗鬥」、「擦槍走火」。基隆市就發生支持韓陣營的賴姓男子，在網路公開PO文，指稱支持蔡陣營的蔡姓女子「妳腦子長綠霉了！」，蔡女提起公然侮辱等罪之訴。經基隆地檢署偵查，認定屬可受公評之事，因此處分賴不起訴。

第十五屆總統、副總統選舉前夕，「小英鐵粉」蔡女在韓國瑜臉書粉絲專頁上PO文：「投你的真的還不清醒嗎？拿假新聞來發表真的很不可取，韓國瑜不要再丟臉了，高雄之恥就是你」，並貼上民視新聞轉播韓國瑜瞇眼、眼睛上吊，頭上還插一朵花肖像畫，「韓粉」賴男接著PO文回敬：「妳腦子長綠霉了！」蔡女因此報警，控告賴加重誹謗、公然侮辱罪，警方隨後移送地檢署偵辦。

賴男到案當庭指稱，看到自己的偶像被污辱，認為蔡女遭綠營即民進黨洗腦，才憤而PO文留言：「妳腦子長綠霉了！」蔡女則未到庭陳述意見。

檢察官認定，蔡女公開在韓國瑜臉書粉絲專頁，轉貼民視轉播韓國瑜的肖像畫面，並非正常狀態的照片，顯有貶損之意；致賴男看到蔡女的PO文後，憤而留言，顯見並非毫無緣由謾罵，而是根據蔡女的留言內容，提出自己的感受及評論，屬可受公評之事。

不起訴處分書指出，縱使賴的用詞遣字「妳腦子長綠霉了！」尖酸刻薄，讓蔡女心生不滿，但深究其言論並非毫無意義之謾罵，更非賴故意杜撰子虛烏有之事，意圖貶損蔡女的名譽，與公然侮辱的抽象謾罵及加重誹謗罪的構成要件不符，因此不起訴處分賴男。

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