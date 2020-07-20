▲暑假防疫最高規格，台東擴大消毒遊客安心。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

暑假以來，台東縣觀光景點、夜市鄰近商圈湧入大批的遊客，台東縣政府防疫不鬆懈，人潮聚集的公共場所消毒工作持續不間斷。19日漏夜加強消毒，縣長饒慶鈴並親自到場巡視並慰勉同仁深夜執勤的辛勞。她強調，防疫無暑假，縣府漏夜消毒，要讓遊客有個安心、安全的環境。

饒慶鈴表示，暑假期間台東湧入大量遊客，台東縣防疫消毒大隊定期巡迴重點公共場所加強執行消毒工作，環保局對於火車站、公車轉運站、鐵花新聚落、觀光夜市、正氣路及中華路等觀光客密集區域的消毒作業；尤其，工作人員揹著傳統消毒工具清潔環境非常辛苦，因此，特別向中央申請經費，購買電動噴藥機，讓消毒人員，減輕負擔、減少噪音，更有效率的完成消毒工作。

環保局指出，今年3月自防疫消毒大隊成立以來，全台東縣觀光熱點及交通場站不曾間斷，在人潮減少時進行，維持每週皆有消毒作業，消毒路線包含公車轉運站、鐵花新聚落、正氣路及中華路等觀，週一起也將持續進行大規模環境消毒作業，範圍包括火車站、航空站、港口、美術館、圖書館、兒童公園及公車站等交通場站。另外，也針對各觀光景點、公園、遊憩區等處全面消毒。在熱氣球嘉年華活動期間，鹿野高台固定每週4早上做深度消毒，並視遊客人數加強消毒。

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