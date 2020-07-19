外送130元烤鰻魚飯！打開驚見熟悉的「紅燒鰻罐頭」…5000人笑噴：也太瞎

▲130元烤鰻魚飯用紅燒鰻罐頭。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

雖然現在美食外送盛行，但有時候就像拆驚喜包一樣，實物和網路參考圖大不相同！一名網友昨天透過外送平台叫了一碗130元的烤鰻魚飯，圖片上有著好幾塊鬆軟鰻魚，配上醬汁與荷包蛋，讓人看了垂涎三尺，結果收到的那一刻讓他沉默了，印入眼簾的竟然是熟悉的「紅燒鰻罐頭」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出照片，這碗烤鰻魚拌飯要價130元，平台上的圖片有好幾塊鰻魚鋪在白飯上，看起來多汁又厚實，旁邊還有一顆半熟荷包蛋與海苔絲點綴，結果他收到餐點後十分傻眼，不僅白飯只有半碗，鰻魚根本是用配稀飯常見的「紅燒鰻罐頭」，當下實在哭笑不得，含淚吃完這碗130元的罐頭蓋飯。

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▲紅燒鰻罐頭一個也要40至50元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



網友指出，從鰻魚的色澤、形狀來看，確實和小時候常吃的紅燒鰻罐頭一模一樣，但原PO購買前應該就要有心理準備，畢竟鰻魚屬於高單價食材，130元很難吃到真正的現烤鰻魚，「看量應該也用了一罐啦，還好不是半罐」、「老闆賺的是開罐頭跟加熱的工錢」、「問老闆是不是用同榮的」、「笑死這個也太瞎」、「這樣的話⋯⋯飯可以換成稀飯嗎？感覺更搭這些鰻魚。」

原PO事後也回應，他知道市面上的烤鰻魚飯都要200元起跳，所以收到這碗鰻魚飯也沒太意外，只是把照片PO到網路博君一笑，並非要公審店家。

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