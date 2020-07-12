性侵猥褻300童「面臨死刑」！法65歲淫魔印尼落網...用一招騙倒少女

▲卡米爾（Francois Abello Camille）被印尼警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

印尼警方10日表示，上個月在首都雅加達一間旅館拘捕65歲的法國男子卡米爾（Francois Abello Camille），他涉嫌在當地性侵與猥褻超過300名未成年者，受害者的年紀大多為10至17歲，若罪名成立，他將面臨槍決死刑或終身監禁。

綜合外媒報導，雅加達警方發言人尤努斯（Yusri Yunus）表示，卡米爾上個月在一間酒店被捕，當時房間裡有2名未成年裸女。此外，警方在卡米爾的筆記型電腦中，發現他與305名10歲至17歲未成年者進行非法性行為的相片及影片，目前正在調查米卡爾的動機。

警方表示，卡米爾會接近街邊兒童引誘他們當模特兒，接著把受害者帶到了旅館裡，告訴他們與他性交的話可獲25萬至100萬印尼盾（約新台幣512元至2051元），若拒絕則會遭到毆打。

警方還說，卡米爾在過去5年裡以旅遊簽證多次進入印尼，犯案時間已久，受害者可能更多，他目前被控與猥褻兒童有關的多項指控。根據印尼的《兒童保護法》，卡米爾可能因多項性侵兒童罪，而被判處槍決死刑或終身監禁。

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