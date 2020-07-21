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成功大學企業班　王正坤講授新冠肺炎疫情衝擊本土供應鏈布局

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▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師博士受邀前往成功大學授課，指導企業界如何進行品牌策略管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師博士受邀前往成功大學授課，指導企業界如何進行品牌策略管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

成功大學中小企業管理顧問進修班，於新冠肺炎疫情趨緩後，陸續開課，7月20日晚上課程，由蔡明田教授邀請藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師博士前來授課，指導企業界如何進行品牌策略管理，並以醫學美容產業為例，講授新冠肺炎疫情衝擊本土供應鏈重新布局情況。

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王正坤醫師指出，這次新冠肺炎疫情衝擊，導致很多產業受困，很多供應鏈產生「斷鏈」。例如：韓國汽車組裝工廠的零件來自中國武漢，當新冠病毒導致武漢封城，中國鎖國時，所有零件無法運送出國，韓國汽車工廠因為缺乏零件而停工。印度的藥物原料來自中國，美國的藥物成品來自印度，當中國因為疫情鎖國時，印度藥廠無法得到藥物原料來生產藥物，而美國也因為印度鎖國，無法獲得印度藥物進口，這些供應鏈斷鏈導致產業受傷的情形，到處可見。

台灣的醫學美容產業與醫術享譽全球，藝群醫美集團總裁王正坤醫師指出，台灣全力發展醫療觀光，企圖吸引全球醫美病人來到台灣。結果因為新冠肺炎疫情衝擊，各國鎖國，隔離旅客，飛機停飛，旅客消失，醫療觀光的營業額趨近於零元。在此衝擊之下，以台灣本土客群為主的醫院診所比較不受影響，以觀光醫療為大宗的醫院診所受傷慘重。

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師博士受邀前往成功大學授課，指導企業界如何進行品牌策略管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

然而，防疫期間，病人因為戴口罩，可以遮住臉部醫美傷口，很多人跑來接受醫美治療，反而意外帶來一股醫美熱潮。在疫情衝擊之下，不同科別受到的影響程度也不同，跟感冒相關的科別，病人急速減少，因為病人怕到醫院，怕被他人感染，例如小兒科、耳鼻喉科、內科的病人都減少，而其他與感染比較無關的科別，病人並沒有減少，甚至精神科的病人還有增多的趨勢，因為面對疫情衝擊的不確定性與失業影響，很多人情緒開始崩潰。

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師博士受邀前往成功大學授課，指導企業界如何進行品牌策略管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

關於策略管理在醫學美容產業的應用，可以先使用分析工具，定義醫學美容競爭內容，分析醫學美容產業發展要素與如何規避風險，分析診所內部的核心職能，可以找到核心價值，形成短期目標與長期策略。在執行策略的過程，遇到問題或障礙，必須回饋檢討並且改變之前的規劃，調整方向與步驟。

王正坤醫師是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁，在長榮大學博士班開班授課品牌管理與供應鏈管理。王正坤博士表示，本次衝擊最大的產業，都是跟「人類移動」相關的產業，因為新冠病毒疫情，人類就是病毒帶原者，會再去感染別人，為了擔心人類互相感染，人還要被隔離與限制出入境，因此航空業、飯店業、餐廳、景點與實體店面等都受傷慘重，反觀網路購物與視訊會議產業，都因為居家辦公，反而逆向成長。

以前，企業界為了降低成本，會把代工廠轉移到東南亞國家，再向更遠的國家購買原物料，然後再把產品輸送到歐美國家，結果這整條供應鏈，在疫情當中，發生斷鏈。此次疫情衝擊，讓台灣企業界開始重視本土供應鏈，強調「本土化布局」，保留部分的上下游廠商留在台灣，當各國鎖國時，產業才能繼續在本土獲得原料、零件、機器等資源，繼續生產產品，解決斷鏈危機。

▲藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師博士受邀前往成功大學授課，指導企業界如何進行品牌策略管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

建置穩定的供應鏈是很重要的企業策略，有利於「永續經營」，平常已經做好準備的企業，就能面對突發狀況，因此必須重視本土化供應鏈的布局、建立與供應鏈及同業的夥伴合作關係、建立追溯機制與供應鏈的數位化。在細節方面，要小心長鞭效應（bullwhip effect)，防止存貨過多，防止缺貨，這兩種情形都會造成企業倒閉。

王正坤醫師上課內容生動活潑，搭配企管、醫學與疫情時事等，並教導正確的雷射、肉毒桿菌素、玻尿酸注射與埋線拉皮等醫學原理，讓企業界的學生思考如何制定他們自己公司的策略，如何穩定定供應鏈，如何發展自我品牌，如何找到公司的核心價值，大家覺得獲益良多，有助於展現台灣中小企業的強大生命力。

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