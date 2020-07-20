蘋果再爆新專利！　Apple Pencil可直接從現實世界採集顏色

▲Apple Pencil傳出可以從現實中採集顏色。（圖／取自MacRumors）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果傳出Apple Pencil又有進一步的升級了，外媒《MacRumors》報導，美國專利商標局最新公布的文件中，有一分Apple Pencil的專利申請，新功能將讓Apple Pencil裝上一組可從現實世界中採集顏色的感應器，可在iPad上用於繪畫和編輯等功能。

Apple Pencil上的感測器中將配備多個光電檢測器，能夠測量到不同顏色的光，來檢測和採樣來自現實世界中的顏色；此外，觸控筆還可配備燈，使光電探測器能更加準確地判讀顏色。

蘋果表示，顏色感測器功能位於Apple Pencil的筆尖，透過這種技術，用戶可以在現實世界中的物體上讀取顏色；另外，顏色傳感器還可以用於校準顯示器、校準打印機、進行與健康相關的測量，不僅限用於Apple Pencil上。

▲Apple Pencil專利圖。（圖／取自MacRumors）



然而，儘管蘋果已為各種不同的技術申請了專利，似乎也有許多具有實施的可行性，不過卻無法保證蘋果的專利何時會用在產品上，事實上其中還有大多數專利是從未發布的技術。

對於蘋果是否真的計劃在Apple Pencil運用這項專利，目前還尚未有定論，而且蘋果還有許多專利技術正在開發中，果粉只能先靠這些專利來支撐一下想像力了。

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><