看劇驚見「女明星爽住自家300坪豪宅」！她傻眼：還睡我床上…衝回家一看氣暈了

▲看劇发現自己多年未住的別墅竟成女主的家。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

這是一件非常奇葩的案件！在杭州工作生活的林姓女子，5年前在老家買了一棟超級豪華的別墅，後來一直沒回去住過。去年，她突然在一部熱門連續劇上看到，自家別墅成了劇中女主的家，女主角還在自己家裡吃飯睡覺摔摔打打。關鍵是，這一些她完全不知情。

據《錢江晚報》報導，這部劇的名字叫《我和我的兒女們》，那一刻，林女的心情簡直比連續劇還要連續劇。

最近，林女將別墅管委會、連續劇出品方、播放平臺等一併告上法院，要求賠償道歉，要影視劇下架，沒想到，在第一次庭審中，她又一次震驚了，在自家別墅拍攝連續劇的還不止一家。

據悉，該別墅相當豪華，地面4層，地下1層，地面面積800平方米（約242坪），地下1層是酒窖和藏寶室，有200平方米（約60坪）。

▲▼別墅內景。（圖／翻攝自錢江晚報）

林女一直在杭州工作和生活，2015年買下別墅後，也沒回去住過，從一開始就考慮到可能長期不住，當時就把鑰匙留給管委會，叫管委會幫忙定期通風。

去年9月，林女在家看電視，突然驚呼，「我們家為啥上電視了！」據悉，《我和我的兒女們》是由寧波影視出品的一部主旋律電視連續劇，林女的別墅成了劇中二女兒的家，場景非常多，貫穿全劇。

尤其是看到女主躺在自己的床上，林女的震驚不可言表。「裝修不可能一模一樣。劇中還有別墅周邊場景，進門位置的模樣，我確信就是我家，」她控訴。

2019年10月8日，林女回到別墅，這一次她是有備而來，所以詢問管委會的時候，進行了全程錄音。當她質問，「我家別墅，你們管委會有否挪作他用？」對此，管委會相關負責人支支吾吾不敢回答。

第二天，林女回別墅清點發現，屋內的一部電梯損壞無法啟動，指紋鎖損壞，奢侈品絲巾及全部地毯汙損，很多傢俱磨損，裝飾畫、投影、餐具等不見了……。

1個月後，林女向連續劇出品方寧波影視、主要播放平臺愛奇藝寄送了律師函，沒想到，律師函均遭到拒收。無奈之下，林女只好提告。

林女要求寧波影視、管委會以及愛奇藝三被告賠禮道歉以及連帶賠償相應損失，並要求寧波影視、愛奇藝全面停播、刪除侵權連續劇。

對此，《我和我的兒女們》的出品方律師回應，「這是建商應允我們拍攝的樣品屋。」律師認為，原告方要求他們「停播、下架」很荒唐。

▲別墅被破壞。（圖／翻攝自錢江晚報）

沒想到，在今年3月18日的第一次開庭審理中，寧波影視表示，他們並不是唯一一家在別墅裡拍攝過的劇組。

據悉，另一部《大約是愛》連續劇，在2018年1月也在林女的別墅裡拍攝，男主的家也是該別墅。

目前，《大約是愛》的出品方也被林女追加為被告。對此，《大約是愛》的律師回應，入內拍了7天，還付給管委會6萬元（人民幣，下同）場地費。管委會方面的律師說，「這6萬元不算場地費，而是劇組使用了社區所以及吃飯的費用。」

目前，該案還在審理中。

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