1家8口擠15坪漏水鐵皮屋　衡山行善團一天完成修繕…全家人今晚都有床睡

▲衡山行善團4日到三地門鄉修繕鍾家鐵皮屋，一天內完成，讓鄉民滿滿感動 。（圖／三地門鄉長車牧勒薩以.拉勒格安提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣三地門鄉鍾姓鄉民，罹患口腔癌，平時以打零工養老母親和妻子、5個小孩，一家8口擠在只有一張床、沒有書桌的15坪鐵皮屋，逾半家庭成員席地而睡、小朋友趴在地上寫功課；衡山行善團在接獲三地門鄉公所轉介後，今（4日）動員70餘名志工整修完成，讓他們一家人今晚天晚終於可以睡在安穩的床；鄉長車牧勒薩以.拉勒格安對該行善團大愛，以大家長身分表達由衷的感謝。

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▲▼衡山行善團修繕鍾家。

46歲的三地門鍾姓鄉民，靠打零工扶養母親、及妻小，全家8人擠在老舊的鐵皮屋，遇雨到處滲水；衛浴破舊，冬天洗澡寒風刺骨；全家只有一張單人床，其他人不是睡在躺椅上，就是席地而睡。

▲▼衡山行善團義工工作、三地門鄉長車牧勒薩以.拉勒格安表達感謝。

5個小孩，最小3歲，正值求學階段的孩子，連張書桌都沒有，只能趴在門口水泥地上寫功課；衡山行善團南二團接獲三地門鄉公所求助，結合銓興營造，募集物資和建材，今天召集義工，一天內為他們人打造一個全新的家。

三地門鄉長車牧勒薩以.拉勒格安表示，鍾男靠駕駛大貨車收入扶養一家人，在4、5年前罹癌後，只能靠打零工維生，目前還持續治療；而87歲的母親，每週3天要到屏東市洗腎，一家人的生活，真的急需外界來協助，感謝衡山行善團造福偏鄉。「衡山慈善基金會義工花一天時間，改造完成鍾家，看了都要流淚」鍾家人往後都不必再睡在地板或椅子上，令人感動，以大家長身分代表鍾家向慈善會表達感謝。

衡山行善團南區主任陳香靜表示，修繕後的新屋，房子會很堅固，且隔出房間，讓6位女性家庭成員都能安心睡覺，並擁有上下舖床及書桌，孩子們可以在書桌上寫功課。鍾家看了即將完成新屋，滿滿感動。

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