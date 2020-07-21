32歲少婦隆胸慘死！丈夫心碎：老婆被「扔在手術台」　鑒定書揭超扯內幕

▲涉事整形機構 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

32歲的遼寧大連女子王麗（化名）去年7月瞞著家人去隆胸，沒想到突然在手術臺上呼吸困難，最後不幸身亡。這讓丈夫劉先生傷心欲絕，「我不敢回家，因為到處都是她的影子」，經過1年的等待，他近日拿到事故鑒定書，稱主治醫師在手術期間多次離開，而「麻醉師」居然沒有獨立進行麻醉的資格。

綜合陸媒報導，王麗手術前3天到大連藝星做了術前體檢，各項體檢指標均被描述為「正常」，事發當天她在2名友人的陪同下，去進行手術，而這一切遠在黑龍江出差的丈夫並不知情。

▲王女與丈夫劉男結婚7年，育有一子一女，兩人非常恩愛。（圖／翻攝自微博）

由於動刀時間約為3小時，友人芳芳先行離開，等到手術時間快結束時才返回，不過卻遲遲沒有等到王麗出來，三度詢問院方但對方都表示「人沒事」，直至下午4時才告知，王女已被送到醫院搶救。接到噩耗的劉先生幾經周折趕回大連，卻只見到妻子「最後一面」。

離譜的是，監視器畫面顯示，手術開始50分鐘後，主治醫師從手術室離開，2時57分才匆匆返回，「手術沒結束，主治醫生離開近2個小時，留下一名醫生助理」、「我媳婦當時就被扔在手術臺上？」。

經過艱難的調查，劉先生近日拿到《醫療事故技術鑒定書》。內容顯示，7月5日下午3時42分，王麗於45分鐘前在大連藝星進行隆胸手術中出現呼吸心跳驟停，按照這一時間推算，此時正是主治醫生返回手術室的時候。藝星曾對王麗進行半小時的搶救，無效後才送往醫院，這期間，醫院方面始終未告知陪同王麗前來的同學，更沒有通知家屬。

更離譜的是，劉先生發現，麻醉師徐某2016年取得威海市衛健委簽發的職業資格，是初級職稱，但這種資質的麻醉師「並不具備獨立做全麻手術的資格」。

另外監視器錄影顯示，麻醉師徐某在手術期間，頻繁往返與另外一間手術室，疑似一人同時進行2台手術，而護士孫某和醫助孫某某也曾多次往返麻醉師徐某的同一間手術室，各長達1、2個小時；參加王麗手術全部人員，有3次同一時間段在另外一間手術室，王麗被扔在手術臺上！

▲ 鑒定書 。（圖／翻攝自秒拍）

中國醫科大學司法鑒定中心先後進行2次鑑定，指王麗死亡「符合手術過程中使用的麻醉藥物作用所數，以利多卡因、羅呱卡因中毒所致的可能性大。」結合該患臨床診治過程，專家組綜合分析該患者死亡與術中出現病情變化時，醫方觀察、處理、搶救不及時有關。醫療事故鑒定書認定該事件為一級甲等醫療事故，醫方承擔完全責任。

目前，大連藝星店面已經停業，但是其設備和醫療人員已經分流，前往其他機構工作。藝星的工作人員稱中山區衛健局以「紅頭檔」形式允許這樣操作的。該區衛健局相關人員對此並未否認，只稱醫師可多點執業。