聯誼3年沒脫單！他繳「X萬會費」卻慘被封鎖　心軟妹爆暗黑真相

▲付費參加聯誼結果竟是一場泡沫。（示意圖，非本文當事人／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

快節奏的生活讓不少人選擇參加聯誼，尋找戀愛對象，不過一名男子近日指出，參加了3年高雄某聯誼公司安排的活動，但卻始終無法脫單，「對方後來卻愛理不理，不然就是封鎖。」直到遇到1名「良心不安」的女子坦言「其實我是來打工的」，讓他相當傻眼。

原PO在「爆料公社」發文表示，自己因工作的關係認識的女生很少，所以參加高雄某間聯誼公司的交友活動，起初有察覺安排的女性對象都外形靚麗，聊天過程也很順利，持續了3年但他卻發現，「怎麼都要到聯繫方式了，對方後來卻愛理不理，不然就是封鎖。」

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直到最近，原PO在與其中一位女生交換聯絡資訊後，在聊天過程中提到參加聯誼活動「要付費」，而且金額在5位數，每次排一位女生，還要額外付500元茶水費；女方聽到後非常訝異，良心不安的她透露，「其實我是來打工的！」

▲聊天截圖 。（圖／翻攝自爆料公社）

該名女生坦言，自己其實是在人力銀行找打工，經聯誼公司連繫後錄取。原PO事後查證，果然發現該聯誼公司確實有在找兼職打工的人，工作內容是「客戶訪談」，他聯繫曾在該聯誼公司上班的員工，對方則說「你懂了齁」，這讓他相當不滿，「聯誼公司怎麼可以這麼黑！？男生是帶著真心來認識女生，誰會知道都只是來打工的呢？」

貼文PO出後引發熱議，網友紛紛表示，「真的以為會有優質妹子去聯誼公司？傻了...我也有女性朋友去當槍手過，包吃住玩還有薪水拿」、「不只聯誼這種公司，需要付費加會員的交友軟體，90%以上的女生都是公司請來聊天的，甚至背後還是男生在跟你聊天，你也不知道」、「這女的可以，開始追吧」。