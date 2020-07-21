總統府驚傳鬧鬼！電梯忽上忽下「日本兵半夜踢正步」　背後原因曝光

圖、文／鏡週刊

這起電梯弊案牽連甚廣，早就引起檢調單位的高度關切，但追查之後最令人駭異的是，就連總統府的電梯檢驗數據，也遭業者造假而放水過關，置正副元首、國賓及經常到總統府洽公的高官安危於不顧，情況至為嚴重，也引來國安單位的關注。

▲總統府中央電梯專屬正副總統、文武百官及外賓搭乘，保養工作不容馬虎，一旦出事，輕則人員被困，重則恐鬧傷亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，總統府正門的電梯稱為中央電梯，專供總統、副總統及貴賓使用，保養工作最受矚目，至於四個邊門及後門的電梯，則是後來整修才陸續利用樓梯的迴旋空間安裝上去，專供府內員工及前來洽公的人士使用。

此外，為便利殘障人士參觀總統府，府方也貼心規劃無障礙路線，循貴陽街口進入總統府後，先搭乘電梯至3樓參觀大禮堂等處，最後再搭中央電梯離開，但不管是哪部電梯的維修數據被動手腳，都攸關搭乘人員的安危。

知情人士說，總統府前陣子曾傳出電梯會忽上忽下，讓搭乘的人員嚇出一身冷汗，後來甚至謠傳有日本兵在半夜踢正步，才會使電梯走走停停，嚇壞不少人，如今看來，恐怕是電梯保養不夠確實，才會無端鬧出鬼故事。

除了總統府電梯維修紀錄遭竄改，立法院電梯也爆出有問題，今年5月間，民進黨立委賴惠員的女兒張庭軒，一早在立委住宿會館台北會館搭電梯時受困約20分鐘，她質疑電梯早在2月就被檢查出零件故障，認為立法院總務處管理有缺失。

此外，6年前，立法院中興大樓電梯也發生故障意外，當時民進黨立委趙天麟受困電梯內，電梯就卡在4樓與5樓間，他離開電梯後坦言「爬出來或待在電梯裡面都毛毛的」，由於路過現場的國民健康署長邱淑媞見狀還比YA拍照，受困的趙天麟則一臉苦笑。

雖然趙天麟認為邱淑媞是為了緩和緊張氣氛，並未追究，但時任的民進黨立委段宜康看不下去，在臉書上痛批邱淑媞「找個籠子把她關了吧」。



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