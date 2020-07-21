500元動滋券免費送！400萬份登記就抽　看運動比賽、買裝備就靠這張

▲教育部體育署推出400萬份500元「動滋券」要號召民眾一起刺激運動相關消費。（資料照／記者李毓康攝）

消費中心／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19）疫情籠罩全球近半年時間，許多實體店面、企業都在這一波中受到影響。在疫情已經趨緩的台灣，為了復甦經濟，由行政院規劃的「振興三倍券」已經正式上路。除了三倍券以外，教育部體育署也推出可以購買運動用品、比賽門票以及去運動場館的「動滋券」，只要上網登記就能參加抽籤，將500元的動滋券輕鬆帶回家。

為了號召民眾響應挺運動，替需要熱情加油的運動賽事、購買鍛鍊用的各種器材、甚至是跟上近年來流行的電競項目，教育部體育數加碼2億元發放400萬份、面額500元的「動滋券」，以電子錢包方式領取，非實體票券，從7月20日到26日到動滋網線上登記就可以獲得抽籤資格，而票券使用期限則從8月1日10:00開始到12月31日23:59。

▼出門挺運動！現在上網登記就有機會獲得500元「動滋券」。

領取方式則是採取跟口罩預約的方式先登記，依照身分證末碼單雙分流，單號為週一、三、五；雙號為週二、四、六，7月26日週日則開放全民登記，將在7月28日15:30公開抽籤並以簡訊、Mail方式通知，也可以直接上動滋網查詢，接著填寫領券人資料就可以獲得專屬動滋券的QRCODE。

在使用方式上分成實體店家、線上平台兩種方式，在使用前必須先至網站查詢有合作「動滋券」的店家。在實體店家消費時直接出示QRCODE，並提供證件末3碼供店家掃描即可抵用；線上平台則是在可以使用的平台業者上，在結帳時選擇使用「動滋券」即可享有折抵，這些折抵方案皆以電子支付、無實體票券的方式進行，不限使用次數直到500元使用完為止。

▼電競商品、賽事活動也可以使用動滋券消費。（資料照／記者周欣儀攝）

不管是近日中職熱潮想要到現場一起搖著加油棒、唱著戰歌替自己喜歡的隊伍加油，實際走到球場購買票券入場、選擇家中附近的健身房入場練習、購買運動用的裝備、器材，繼續鍛鍊好自己的體魄與疫情對抗；或是一同投身電競的精彩世界，重燃當年TPA在《英雄聯盟》帶起的電競熱潮，就快使用動滋券一起做運動、看比賽、添裝備。

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