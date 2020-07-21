千萬外國客沒了！北市府「祭妙招」吸國旅客　再辦觀光論壇拼轉型

▲台北市觀傳局長劉奕霆接受專訪表示，北市觀光產業受到疫情影響巨大，因此政府規劃系列活動，協助業者轉型吸客。（圖／記者黃克翔攝）

記者李宜秦／台北報導

疫情影響下，觀光產業成為海嘯第一排，倚賴國際旅客的台北市旅遊產業更是大受打擊。台北市政府觀傳局長劉奕霆表示，一年下來預計將少900萬人次外國旅客造訪台北，為拓廣國旅，北市利用交通優勢，推出安心旅遊遊程，並舉辦論壇，讓業界集思廣益，將危機化為轉型契機。



劉奕霆表示，2015年起來台旅客均破千萬，且逐年成長，入境旅客中近9成以上都會造訪北市，換算下來，疫情衝擊之下，因邊境管制北市等於少了900萬人次旅客，今年每月平均到北市的外國旅客僅2、3000人，還不一定都是旅客。

請繼續往下閱讀...

▲受疫情影響，造訪萬華的華西街觀光夜市的外國旅客大幅減少。（圖／記者李毓康攝）

劉奕霆指出，去年造訪北市的旅客中，約7成都是國際旅客，今年則不到一成，許多旅宿住房率掛零、房間閒置，全北市約4萬餘房間，估算僅約6,000間有旅客入住。

▲疫情衝擊，饒河夜市今年上半年人潮大不如前。（圖／記者李宜秦攝）

為協助業者找尋出路，北市首先於2月底成立防疫旅館，雖有輿論擔憂會因此造成附近居民危險，不過事實證明，雖有零星檢疫旅客確診，但從未有旅館人員被隔離，可見旅館防疫措施有確實落實，目前北市已有35家防疫旅館、2,500間房，住房率平均6成，成功為業者拓展客源。

▲北市多間旅館加入防疫旅館行列，禾順商旅即為其中之一。（圖／台北市觀傳局提供）

劉奕霆指出，北市最早喊出安心旅遊口號，推行10條台北經典遊程、4條休閒步道，也推出3條河濱單車路線，北市四面環山，恰好能讓民眾輕旅行，多走走也能讓身體更健康，且北市交通便利，民眾想到任何一個景點，幾乎都可在半小時內抵達。如今各路線旅客漸增，夜市商圈旅客也逐漸回流。

劉奕霆表示，在會展產業部分也受到很大衝擊，北市原為全球第五名的會展選擇地，每年都要舉辦上百場大型會展，近期中央正好在推廣短期商務客入境，就可結合設有會議室等會展相關硬體設備的旅館，旅客在旅館中完成檢疫後，即可直接從事商務行為。

▲台北雙層觀光巴士業者推出多項優惠。（圖／記者李宜秦攝）

為吸引民眾來北市旅遊，北市針對團體、自由行旅客推出不同的優惠，如團體旅客贈送大禮包，包含熊讚芒果酥、北北基好玩卡、雙層光巴士兌換券、溫泉抵用券等，旅行社反映，近期團客訂單已有增加趨勢。

在自由行部分，北市與高鐵公司合作，民眾購買交通聯票，可一次購得車票、北北基好玩卡等，最低還有半價優惠，另有永康商圈、貓空纜車等票券優惠，也有七大場館銅板價優惠。

▲高鐵推出全台多處交通聯票，北市府也與高鐵合作，祭出經濟實惠的聯票優惠。（圖／記者李宜秦攝）

在暑假最夯的水樂園部分，兒童新樂園推出小小水樂園，設有五大設施，只要在7月15日至8月31日間，一票玩到底票券只要200元，較原價便宜150元，相當實惠。

▲兒童新樂園增設小小水樂園，成為暑假期間親子消暑好去處。（圖／記者楊亞璇攝）

而我國同性婚姻已合法，北市府鎖定彩虹商機，今年將設立第二座彩虹地景，地點將選於市府前廣場，盼能如去年一樣，吸引許多民眾前來朝聖，另外針對10月同志大遊行，北市也規劃大型展演活動，預計將推出光雕秀，努力爭取彩虹市場。

▲北市府去年於西門町設立彩虹地景，成功吸引旅客目光，今年將於北市府前廣場再度設立。（圖／記者姜國輝攝）

不只如此，北市大稻埕情人節活動也將於8月盛大開演，去年2天的活動吸引10萬餘人參加，劉奕霆強調，北市下半年的活動豐富，來北市旅遊絕對不能只是走馬看花。

▲大稻埕煙火節舉辦多年，去年吸引十萬餘人參與。（圖／記者徐文彬攝）

為創造政府與業者溝通平台，北市府觀傳局將於8月11日舉行「2020臺北後疫情時代觀光旅遊轉型論壇」，邀請到高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨擔任主持人，還有晶華酒店董事長潘思亮、易遊網董事長陳甫彥、台灣觀光策略發展協會創會理事長游智維等人，分享後疫情時代觀光旅遊轉型策略。

劉奕霆表示，該論壇將有三大面向，包括國旅市場轉型推廣、海外市場創新、旅宿業異業聯盟等，北市提供業者平台，並提供相關資源，盼能激盪出新火花，在後疫情時代，觀光產業能化危機為轉機，面對困境並尋找出路。

▲劉奕霆表示，北市府規劃辦理觀光論壇，提供業者激盪火花的平台，只要業者有需要，政府都會盡力支持，盼能讓旅客看到「你所未見的台北」。（圖／記者黃克翔攝）

(臺北市政府觀光傳播局 廣告)