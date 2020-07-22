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國旅補助快額滿是謠言！觀光局駁斥：經費是「分批撥款」10月底前都可用

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▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,草漯沙丘。（圖／記者李宜秦攝）

▲安心旅遊補助計畫上路。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局安心旅遊補助計畫上路，自由行每人每晚可補1000元、團客可補700元。網上謠傳「補助額度快滿了」，觀光局嚴正駁斥，並表示該計畫經費是分批撥款，當縣市政府經費用完8成後，就可再申請第二次，否則一次全數發款的話，有的縣市一下就額滿，有的縣市又可能用不完，因此10月底前都可使用優惠，不需太擔心。

台中一名女房務在臉書《爆怨公社》透露，安心旅遊7月1日上路，不到1個月時間，「中部已經使用了快80%，額度不夠，有可能提早結束」，也就是說客人來訂房，不能保證當天有補助房可住，「因為我們是整個中部的配額，不是一間飯店的配額！」

請繼續往下閱讀...

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,草漯沙丘。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局強調，安心旅遊補助可用到10月底。（圖／記者李宜秦攝）

對此，觀光局旅宿組解釋是「誤會」，過去推出補助計畫，曾一次撥款給各縣市，卻發現較熱門的縣市一下就額滿，旅客較少的縣市卻用不完經費，最後還須退回觀光局，為解決此狀況，近期推出的補助計畫改變撥款方式。

觀光局表示，本次補助計畫採分批撥款做法，只要縣市政府第一批經費用完8成以後，就可再申請第二次，而申請次數不限，只要總經費仍有餘額，就可撥款，此方法就可避免有縣市很快額滿，有縣市卻用不完的狀況。

觀光局表示，雖然補助計畫都會註明經費有限，會視計畫預算調整適用時間，不過過去推出的補助計畫，都是以計劃時間點為依據，民眾不必太擔心，到10月31日前都可使用補助，以主題樂園免費玩的優惠為例，即使經費即將用罄，交通部長林佳龍也承諾會另找科目經費支出，「補助會如期實施」。

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