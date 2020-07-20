台中多重障礙生領取三倍券　「我要捐給教養院」令人感動

▲台中市社會局社工教導多重障礙生如何領取3倍券。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市社會局主動協助並教導全市1371名身心障礙者如何領取3倍券，20日下午陪同惠明盲校學生到超商領取並且消費，有人開心掏出200元振興券買了最愛的零食、有人則說下次放假要去吃牛排，還有令人感動的是，有人已和父母討論過要捐給教養院。

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社會局長彭懷真表示，全市有39名老人及身心障礙者，因為沒有親屬，委由社會局監護，社會局主動調查並協助他們領取3倍券，以及運用方式，下午並帶著惠明視障者教養院院生前往超商領取3倍券。

1名呂姓院生患有弱視、瘖聾啞、心智等多重障礙，需由社工以手語溝通，順利點選畫面拿到振興券後，開心得馬上拿出200券買了最愛吃的零食；另名黎姓院生患有弱視，理解能力較強，已經計畫以後要吃牛排和買涼鞋；還有院生和父母溝通後，要將3倍券捐給教養院。

阿南和阿安2兄弟，分別是極重度、重度的智能障礙者，在父母往生後由法院裁定社會局監護，委託弘道老人基金會監護，原本一度因為疫情，擔心11月的宜蘭之旅會泡湯，還好有監護社工陪同到郵局領取振興券，除了可以支付旅費，還可以購買紀念品，2人開心得不得了。

社會局社工黃筱茵表示 惠明視障者教養院92位院生中，有17人需要社工協助陪同領取，院方特別設計簡報解說流程，搭配有獎徵答，讓院生更容易了解，因為大部分院生為多重障礙，理解能力較弱，事前宣導花費不少心思。

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